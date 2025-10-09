Auxílio Estadual amplia canais de atendimento e oferece novo número de telefone aos beneficiários

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas), anunciou um novo canal de comunicação para os beneficiários do Auxílio Estadual. Agora, além do número já disponível, os usuários também podem entrar em contato pelo (92) 99478-9700 para obter informações e tirar dúvidas sobre o programa.

PUBLICIDADE

Leia mais: Flávio Dino blinda presidente de sindicado ligado ao irmão de Lula e garante direito ao silêncio na CPMI do INSS

A medida tem como objetivo otimizar o atendimento e oferecer mais agilidade e acessibilidade às 300 mil famílias contempladas com o benefício mensal de R$ 150. O telefone anterior, (92) 99498-8586, continuará em funcionamento normalmente, garantindo múltiplas opções de contato para o público.

PUBLICIDADE

De acordo com a secretária da Seas, Kely Patrícia, a ampliação do canal de atendimento reforça o compromisso do governo com a transparência e a eficiência do programa.

“Qualquer mudança é comunicada por meio dos nossos canais oficiais de comunicação. Com esse novo número, os beneficiários terão acesso a informações seguras, sem risco de cair em golpes ou notícias falsas”, destacou a secretária.

O atendimento telefônico funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em horário comercial. Técnicos capacitados estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar os beneficiários. O atendimento presencial na sede da Seas também continua normalmente.

O Auxílio Estadual é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo segurança alimentar e inclusão econômica em todos os municípios do estado.