Auxílio Estadual beneficia 300 mil famílias no Amazonas e injeta R$ 2 bi na economia

Programa de transferência de renda atende famílias em vulnerabilidade e já movimentou mais de R$ 2 bilhões na economia do Amazonas.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 20:40

Notícias do Amazonas – Criado em 2021 pelo Governo do Amazonas, o Auxílio Estadual tornou-se o maior programa de transferência de renda da história do estado, consolidando-se como uma ferramenta essencial no combate à pobreza e à desigualdade social. Atualmente, o benefício alcança cerca de 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo não apenas suporte financeiro, mas também dignidade e melhores condições de vida para milhares de amazonenses.

Entre os grupos mais beneficiados estão as mães atípicas, que encontram no programa um alívio diante das necessidades diárias. É o caso de Clissia Oliveira, de 24 anos, mãe do pequeno Vinícius, de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para ela, o auxílio é mais que um apoio: é vital. “Eu uso para comprar o remédio do meu filho e isso ajuda bastante, já que nas drogarias aceitam o cartão do auxílio. Também uso para comprar comida para casa. É uma ajuda grandiosa”, relata.

Além de suprir necessidades básicas, Clissia destaca a segurança que o benefício oferece: “É um dinheiro certo, que a gente sabe que todo dia 20 vai cair. Isso tem ajudado tanto a mim quanto a muitas famílias que dependem dele”.

O programa é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seas) e contempla famílias cadastradas no CadÚnico, com critérios como baixa renda, presença de pessoa com deficiência, idoso no núcleo familiar ou mulheres chefes de família.

A secretária Kely Patrícia ressalta o impacto social do benefício: “O Auxílio Estadual tem cumprido a promessa do Governo do Amazonas de garantir suporte às famílias que diariamente enfrentam dificuldades financeiras. É um instrumento de transformação social”.

Desde sua criação, o programa já injetou mais de R$ 2 bilhões na economia amazonense, fortalecendo o comércio local e assegurando o sustento de milhares de famílias.

