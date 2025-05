Auxílio Estadual de maio é antecipado no Amazonas; veja a data do pagamento

Notícias do Amazonas – Em alusão ao Dia das Mães, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quarta-feira (7) a antecipação do pagamento do Auxílio Estadual referente ao mês de maio. O valor estará disponível para os beneficiários já nesta sexta-feira, dia 9, possibilitando que as famílias possam se organizar melhor para as comemorações do próximo domingo (11).

Criado em 2021 pelo Governo do Amazonas, o Auxílio Estadual tem como objetivo principal combater a pobreza e promover dignidade para a população em situação de vulnerabilidade. O programa atualmente beneficia mais de 300 mil famílias em todo o estado, com um crédito mensal de R$ 150.

PUBLICIDADE

Coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o benefício atende cerca de 158 mil famílias na capital e outras 142 mil no interior.

Leia mais: Veja como solicitar a segunda via do cartão Auxílio Estadual

O programa tem foco especial nas mulheres que sustentam suas famílias sozinhas: aproximadamente 90% dos beneficiários são mães chefes de família, somando mais de 271 mil cadastros.

PUBLICIDADE

Além da ajuda financeira, as famílias também contam com apoio psicossocial, por meio do Projeto Psico + Social, que busca ampliar o acesso dos beneficiários a serviços e políticas públicas do estado.

“Nossa intenção é proporcionar um Dia das Mães mais digno, com afeto e segurança alimentar para quem mais precisa”, declarou o governador.