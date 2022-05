Auxílio Estadual Enchente chega a famílias de nove municípios do Amazonas, nesta semana

Redação AM POST

Ao longo desta semana, com o avanço da entrega de cartões do Auxílio Estadual Enchente, o benefício do Governo do Estado já alcançou nove cidades do Amazonas. O benefício social, no valor de R$ 300, é específico para quem teve a casa atingida pela cheia em municípios com situação de emergência homologada. Neste momento, 28,8 mil famílias estão sendo atendidas, conforme mapeamento da Defesa Civil.

Nesta sexta-feira (20/05), os cartões começam a chegar às mãos de famílias dos municípios de Anamã e Caapiranga. Nas duas cidades, serão 4.720 famílias contempladas com o auxílio criado pelo governador Wilson Lima como forma de minimizar os impactos sociais da subida dos rios.

Em Eirunepé, Guajará, Envira, Ipixuna, Boca do Acre, Itamarati e Manacapuru a distribuição dos cartões está em andamento. Antes de serem entregues à população, as equipes da Defesa Civil do Estado e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realizam treinamentos nos municípios.

Previsto em lei criada pelo governador Wilson Lima, o Auxílio Estadual Enchente só pode ser entregue quando as prefeituras municipais regularizam a situação de Emergência ou Calamidade Pública. Também é preciso manter o banco de dados sobre os atingidos de forma atualizada, além de celebrar acordos de cooperação técnica por meio da Defesa Civil.

Por causa da elevação do nível dos rios, 29 cidades amazonenses estão caminhando para o nível de situação de emergência, conforme relatório divulgado pela Defesa Civil, nesta quinta-feira (19/05). Em nove cidades, o quadro está devidamente homologado.