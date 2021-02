Auxílio Estadual faz a diferença para famílias em risco social

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Programa emergencial criado pelo Governo do Amazonas para garantir a segurança alimentar para famílias em situação de extrema pobreza, o Auxílio Estadual, que tem o objetivo de minimizar os efeitos sociais da emergência sanitária, já começa a fazer a diferença na vida das pessoas, a exemplo de Ronaldo da Silva, 29, morador da Rua Corumbá, no bairro da Redenção, zona centro-oeste de Manaus, desempregado e com dificuldade para alimentar sua família.

Ronaldo da Silva é pai de três filhos e, antes da pandemia, trabalhava como pintor ou fazendo outros “bicos” para garantir a sobrevivência das crianças – de um, três e sete anos de idade. A crise da pandemia deixou Ronaldo desempregado.

Na tarde desta quarta-feira (03/02), ele recebeu a visita dos técnicos da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), responsáveis pela entrega em domicílio dos cartões do benefício de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. O auxílio é exclusivo para compra de alimentos e material de higiene e limpeza. Pode ser usado em supermercados e mercadinhos da rede credenciada.

“Por causa da pandemia tem menos serviço. Ultimamente não estou pegando nada, só assim de parentes – tios, tias. Parou completamente mesmo”, disse Ronaldo, que trabalhava com pintura, limpeza e encanação, confirmando o impacto econômico da pandemia entre os autônomos e informais.

“A ajuda chega num ótimo momento. Hoje eu estava com 20 reais apenas para comprar a janta. Já estava pensando no dia amanhã. Chegou numa boa hora”, enfatizou Ronaldo, que mora de aluguel e se disse surpreso com o formato de entrega dos cartões. “O pessoal que não acredita que possa acreditar. Eu nem esperava e aconteceu hoje”, disse.

Delivery – Por determinação do governador Wilson Lima, o Auxílio Estadual está sendo entregue de casa em casa. É uma medida para garantir que as pessoas não saiam de seus lares sem necessidade. A prevenção ao contágio do novo coronavírus mobiliza todos os órgãos governamentais no Amazonas.

“Esse formato de entrega dos cartões também nos possibilita confirmar a real condição socioeconômica do beneficiário. Enfrentamos diariamente dificuldades no que diz respeito aos endereços incompletos, ausência do titular na casa, telefones desatualizados, mas estamos fazendo todos os esforços para que o benefício chegue a quem realmente precisa”, diz Hefrânio Maia, um dos técnicos que atuam na árdua missão social em Manaus.

Alcance – O Auxílio Estadual atende 100 mil famílias em situação de extrema pobreza, nos 62 municípios do Amazonas. O governador Wilson Lima destacou que o programa também significa uma injeção de R$ 60 milhões na economia, no período de três meses.

*Com informação da Assessoria de Imprensa