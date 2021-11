Auxílio Estadual Permanente garante comida na mesa das famílias, afirmam beneficiárias do programa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – As entregas dos cartões do Auxílio Estadual Permanente continuam a todo vapor em Manaus. No Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, são esperados mais de 40 mil beneficiários do programa criado pelo governador Wilson Lima para beneficiar 300 mil pessoas diretamente, na capital e interior, e impactar socialmente em torno de 1,2 milhão de cidadãos e cidadãs amazonenses.

Entre as contempladas na quinta-feira (11/11), na área da zona norte, esteve a dona de casa Andréa Rolim, 34. Moradora do bairro Santa Etelvina, ela está desempregada, tem quatro filhos e espera o quinto.

“Eu trabalhava como empregada doméstica e agora estou desempregada, então o auxílio vai ajudar bastante. Com essa ajuda, o Governo do Amazonas está garantindo não só a comida dos meus quatro filhos e a minha, mas também dando forças para esse bebê que está vindo. Veio em ótima hora, muito obrigada”, disse.

O Auxílio Estadual também vai fazer a diferença na vida de Camila Lima, 32, que mora com mais 10 pessoas numa casa no bairro Monte das Oliveiras. Para ela, a prioridade também será garantir a alimentação da família.

“É um alívio, porque o auxílio é uma garantia de que teremos comida na mesa todos os meses, de que esse valor vai ajudar a complementar as compras, uma cesta básica. Quando se é mãe, nossa vida são nossos filhos. Olhar para eles e saber que terão o que comer é reconfortante. Sou muito grata por isso”, explicou.

Entregas no sábado – Ao todo, são nove pontos de distribuição espalhados pela cidade de Manaus, que funcionam das 8h às 17h. As entregas começaram na quarta (10/11) e prosseguem normalmente neste sábado (13/11). Somente aos domingos que não haverá atendimento ao público. A força-tarefa montada pelo governador Wilson Lima para entregar os cartões vai trabalhar até mesmo na segunda-feira (15/11), feriado da Proclamação da República.

Pontos Fixos de Atendimento

Funcionamento das 8h às 17h

Zona norte:

– Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola: Rua Gandu, n° 119, Cidade Nova

Zona leste:

– Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo: Rua Itaetê, n° 200, Mutirão

– Centro de Artes Aníbal Beça: Rua J, s/n°, São José Operário

– Escola Estadual Padre Luiz Ruas: Rua Bom Jesus, s/n°, Zumbi dos Palmares

– Escola Estadual de Tempo Integral Irmã Gabrielle Cogels: Rua Barroso, s/n°, Puraquequara

Zona sul:

– Centro Cultural dos Povos da Amazônia: Bola da Suframa, s/n°, Distrito Industrial

– Centro Estadual de Convivência do Idoso: Rua Wilkens de Mattos, s/n°, Aparecida

Zonas centro-sul e centro-oeste:

– Centro de Convenções Vasco Vasques: Avenida Pedro Teixeira com Avenida Constantino Nery, s/n°

Zona oeste:

– Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou: Avenida Brasil, s/n°, Santo Antônio