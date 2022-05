Auxílio Estadual Permanente: mais de seis mil famílias têm uma semana para resgatar cartão do benefício no Amazonas

Redação AM POST

Mais de 6,6 mil famílias beneficiadas na segunda chamada do Auxílio Estadual Permanente, do Governo do Amazonas, ainda não resgataram o cartão que garante o saque do benefício. O prazo para pegar os cartões vai até esta sexta-feira (06/05) em todo o estado, de acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Para saber se está entre os contemplados, é necessário acessar www.auxilio.am.gov.br.

Continua depois da Publicidade

Nessa segunda chamada, foram contempladas 19,8 mil famílias em todo o Amazonas. Dos quais 14,2 mil são de Manaus e 5,6 mil do interior. Até sexta-feira (29/04), 13.269 novas famílias resgataram o cartão que permite o saque do benefício, no valor de R$ 150 mensais.

Na capital, o benefício está sendo entregue no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, zona sul. Coordenadora do posto, Maylla Boreggio reforça que, para receber o auxílio, o beneficiário precisa estar munido de documento de identidade e CPF. “Nós também temos o número de telefone para contato, caso queira tirar alguma dúvida. É o 0800 740 7444”, lembrou a coordenadora.

Em caso do contemplado não poder comparecer ao centro de convivência por motivos de saúde, Maylla pede que algum familiar vá ao local e procure um dos servidores que atuam na entrega dos cartões ou um assistente social.

Continua depois da Publicidade

“Você passa o endereço, o nome e o CPF que a gente faz essa entrega em domicílio, no caso de pessoas que não podem vir receber o cartão por conta de alguma comorbidade”, acrescentou.

Importância – Desde que foi lançado pelo governador Wilson Lima, no ano passado, o Auxílio Estadual Permanente vem transformando a vida de milhares de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza no Amazonas. Segundo Maylla, o depoimento dos beneficiários que compareceram ao local para retirar o cartão é bastante positivo.

Continua depois da Publicidade

“Esse auxílio é para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A gente tem inúmeros relatos de pessoas que receberam o cartão e que dizem que o auxílio realmente faz a diferença na sua família, no seu prato, na comida”, completou a coordenadora.

Autônomo, o jovem Marivaldo da Silva Pereira, 25, foi um dos contemplados nessa segunda etapa do Auxílio Estadual Permanente. Ele, que mora sozinho com a mãe, na zona centro-sul, afirma que o benefício do Governo do Estado veio em boa hora.

Continua depois da Publicidade

“Eu fiquei muito feliz, porque é uma ajuda, ainda mais nesse momento de pandemia que os negócios não estão ‘indo para frente’, e isso é uma iniciativa do nosso Governo para ajudar quem é autônomo”, concluiu.

Balanço – Com o Auxílio Estadual Permanente, o Governo do Amazonas deve alcançar 300 mil famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Com o pagamento do benefício são injetados R$ 45 milhões na economia dos 62 municípios do estado todos os meses.

* Com informações da assessoria de imprensa