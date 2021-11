Auxílio Estadual: segundo dia de entregas registra fluxo tranquilo de pessoas, nos principais postos de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

MANAUS – O segundo dia de entregas dos cartões do Auxílio Estadual permanente do Governo do Amazonas registrou, na manhã desta quinta-feira (11/11), um fluxo tranquilo de pessoas em alguns dos principais postos de retirada do benefício espalhados por Manaus. Somente na capital, mais de 158 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza serão contempladas. O auxílio é o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garantirá a segurança alimentar de 300 mil famílias em todo o estado.

Continua depois da Publicidade

Para a distribuição do Auxílio Estadual permanente, o Governo do Amazonas mobilizou cerca de 900 servidores de diversas secretarias e órgãos estaduais. No Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul da capital, o público começou a chegar cedo, por volta das 7h, conforme adiantou o coordenador do local, Hudson Pinheiro.

“O fluxo está sendo muito tranquilo. As pessoas estão sendo bem recebidas, a gente está fazendo um trabalho sensacional. O Governo do Estado do Amazonas, em conjunto com as secretarias, está conseguindo fazer uma pré-checagem, antes dos credenciados e beneficiários entrarem no complexo, para evitar transtornos e perdas de tempo”, revelou Hudson.

A média diária de entregas no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques é de 1,5 mil cartões. Uma das beneficiárias a comparecer ao local, a artesã Andrea dos Santos, de 46 anos, elogiou o atendimento e agradeceu ao governador Wilson Lima pela iniciativa inédita no estado.

Continua depois da Publicidade

“Esse auxílio representa uma grande ajuda para todas as famílias, não só para mim, para todas as famílias contempladas. Quero agradecer ao nosso governador Wilson Lima por essa grande ajuda, depois de tudo que nós passamos com a pandemia e as enchentes”, destacou Andrea dos Santos.

Agilidade

Continua depois da Publicidade

O Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona norte de Manaus, registrou um bom número de pessoas pela parte da manhã, com aproximadamente 380 cartões do Auxílio Estadual permanente sendo retirados. A estimativa é que o local entregue em torno de 2,3 mil benefícios, somente nesta quinta-feira.

Apesar do movimento, a autônoma Camila Bandeira, 26, não teve problemas para receber o seu cartão. “Quando eu cheguei aqui, fui muito bem atendida. Até precisei de uma certa ajuda, porque eu estou operada e cheguei com elas [atendentes], expliquei minha situação e foram super gentis”, contou Camila Bandeira.

Continua depois da Publicidade

Coordenador do centro de convivência, William Fernandes, exaltou o público, que tem colaborado durante todo o processo, da chegada ao local à retirada do Auxílio Estadual. “Estamos, graças a Deus, com um fluxo bom de atendimento. Conseguimos fazer a organização bem legal, dentro do cadastro, dentro da nossa equipe de triagem. Fluiu, e estamos conseguindo alocar todo mundo sentado”, acrescentou o coordenador.

A dona de casa Andréia Ferreira, 45, moradora do Nova Conquista, foi ao Centro de Convivência da Família Teonizia Lobo, zona norte da capital, retirar o seu cartão do Auxílio Estadual permanente e encontrou o local com fluxo tranquilo de pessoas e atendimento eficiente.

“Foi mais rápido, pouca gente, fui bem atendida. Esperar por ele [cartão] todo mês está bom. Para quem não tem trabalho, sou dona de casa, vai ser bem vindo. (…) Vou comprar mais café, mais açúcar, essas coisas, o que der para comprar de comida para casa”, adiantou Andreia Ferreira.

Até as 12h desta quinta-feira, 356 cartões do benefício foram entregues no Centro de Convivência da Família Teonizia Lobo.

*Com informações da assessoria de Imprensa