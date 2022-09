Auxilio Estadual vai alcançar mais 50 mil famílias, diz Wilson em comício na zona oeste

Redação AM POST

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, vai ampliar de 300 mil para 350 mil o número de famílias em vulnerabilidade social beneficiadas pelo Auxílio Estadual permanente. O compromisso foi assumido por ele na noite de hoje, 13 de setembro, em comício que reuniu moradores da zona oeste, na sede do São Raimundo Esporte Clube, bairro de mesmo nome.

“No ano de 2023 a gente vai ampliar para mais 50 mil famílias. Nossos adversários estão dizendo o seguinte: eu vou duplicar, triplicar o Auxilio Estadual lermanente. Eles falam isso como se nunca tivessem sido governadores. Eu eu pergunto: por que não fizeram isso quando foram governadores? Mais uma vez estão prometendo aquilo que não vão cumprir”, ressaltou.

Além do Auxílio Estadual, famílias da zona oeste também têm recebido atenção do governo Wilson, com a inauguração de restaurantes populares Prato Cheio; a reforma de feiras, espaços comunitários e unidades de saúde; além do programa Asfalta Manaus, que já recuperou 109 ruas dessa região da capital.

Programas que são aprovados pela população. Para o microempresário, Celito Lima, de 64 anos, por tudo isso, o trabalho de Wilson deve continuar. “É o melhor para o Amazonas. É um cara novo, que tem projeto, que fez um bom trabalho nesses últimos dois anos com relação à saude, à infraestrutura, ao social. Por isso que eu estou com Wilson”, disse Celito, morador da Compensa.

Para o empresário Genesis Gravetinho, de 41 anos, Wilson é conhecido por cumprir os compromissos que assume. “Ele merece e deve ser reeleito, e o povo reconhece isso, sabe que ele não é de estar falando, não é de blá blá blá e o lema dele fala por todos nós”, destacou o empresário, que é morador do Tarumã.

Ações

A gestão de Wilson acumula uma série entre entregas na zona oeste de Manaus. Ele entregou o PAC Compensa retomado. A estrutura ganhou um auditório e foi modernizada para ampliar os atendimentos. Das 44 unidades do Prato Cheio em funcionamento, duas estão na zona oeste. Wilson inaugurou a restaurante popular do Alvorada e reformou a unidade da Compensa.

O Caic Alberto Carreira foi reformado e teve as especialidades médicas ampliadas. Além disso, a unidade passou a receber crianças de 0 até adolescentes de 17 anos.

No esporte, Wilson reformou o Centro Desportivo da Compensa – CDC da Compensa e o Campo do Buracão, no bairro do Lírio do Vale. E está em andamento a construção do Espaço de Lazer da Comunidade do São Jorge com quadra coberta, banheiros, salas de reunião, cursos e treinamento, área de convívio social e atividades como dominó

Em parceria com a Prefeitura de Manaus, a Feira Municipal do Quarentão (Compensa), Mini Shopping – NAC Compensa e Feira Modelo da Compensa estão sendo reformadas. Os três espaços, que não recebiam melhorias há 30 anos, geram 1.020 empregos diretos e cerca de 30 mil indiretos.

No Tarumã, Wilson está construindo o Centro de Formação de Condutores (CFC) e duplicando a avenida do Turismo, com o Anel Sul. Junto com o Anel Leste, o Anel Sul é a maior obra de mobilidade urbana dos últimos tempos na capital.