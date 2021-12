Auxílio Estadual: Wilson Lima inicia entrega de cartões a 1,4 mil famílias de Barcelos, no Alto Rio Negro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima iniciou, na tarde deste sábado (11/12), a entrega do Auxílio Estadual permanente às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). O município é o 53º do interior a receber os cartões. Somente na cidade, que integra a calha do Alto Rio Negro, 1.408 pessoas serão contempladas com o benefício do Governo do Amazonas.

Antes de Barcelos, também neste sábado, Wilson Lima acompanhou a distribuição do auxílio em São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros da capital amazonense.

Com a entrega do Auxílio Estadual permanente em Barcelos, que ocorre na Escola Estadual São Francisco de Sales, serão injetados, mensalmente, mais de R$ 211 mil na economia do município. Em um ano, o valor chega a R$ 2,5 milhões.

“Nós temos pressa em fazer a distribuição desse cartão, porque, nesse momento, nada é mais importante do que colocar comida no prato daquelas pessoas que mais precisam, e principalmente nesse momento de Natal, em que as famílias estão reunidas, em que os amigos se encontram para confraternizar. E a gente só consegue confraternizar se tiver alimento, se tiver comida”, afirmou Wilson Lima.

O governador também destacou o impacto do benefício para o comércio local, gerando mais empregos à população. “Por um lado, a gente está garantindo a segurança alimentar dessas famílias. Por outro, nós estamos aquecendo a economia local. E esse recurso vai ser utilizado no próprio município”, completou.

Participaram da entrega dos cartões os deputados estaduais Sinésio Campos, Cabo Maciel e Adjuto Afonso; secretárias estaduais; e vereadores de Barcelos.

O Auxílio Estadual permanente já é considerado o maior programa estadual de transferência de renda do país, garantindo a segurança alimentar de milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A previsão de conclusão dos entregas dos cartões é 15 de dezembro. Em seguida, será iniciado um trabalho de busca ativa dos beneficiários remanescentes.

Em todo o Amazonas, 300 mil famílias serão contempladas pela iniciativa inédita do Governo do Estado, sendo 142 mil somente no interior. Até sexta-feira (10/12), já haviam sido entregues mais de 233,9 mil cartões, o equivalente a 77,9% do total dos 300 mil que serão beneficiados.

Felicidade – Morador da comunidade Tapira, o agricultor Nelson Ney Sobreira, de 56 anos, viajou dois dias de barco até Barcelos para receber o Auxílio Estadual permanente. Ele, que é viúvo, utilizará o cartão para comprar rancho e diesel.

“É muito útil para mim, muito importante, não só para mim mas para todo o povo daqui de Barcelos, do interior também. Ajuda demais, porque a gente trabalha com agricultura, e a agricultura é de ano em ano, a gente só vai começar a produzir no próximo ano. Então esse auxílio é muito importante para a gente, ajuda muito”, contou o agricultor.

Mãe de três filhos, a dona de casa Márcia Julião, 33, não escondeu a felicidade por ser contemplada com o auxílio. Com a proximidade das festas de fim de ano, ela espera usar o benefício para reunir a família em uma ceia de Natal.

“Eu estou tão feliz com isso que o governador está fazendo. Não é muito, mas é de grande ajuda para a gente, e com certeza muita gente vai ficar muito alegre. Ainda mais com o Natal aí, a gente está com condições de fazer alguma coisa para a gente, uma mesa de Natal para os nossos familiares. Com isso, a gente vai fazer uma festa”, revelou a dona de casa.

A entrega do benefício é feita somente para o titular do cartão, mediante apresentação de documento de identificação com foto, coleta de assinatura na cautela e registro no aplicativo Sasi.

Para conferir se é beneficiário, é preciso acessar o site www.auxilioestadual.com.br. O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

Alto Rio Negro – Na calha do Alto Rio Negro, que compreende os municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, 5.268 famílias serão atendidas pelo Governo do Amazonas, por meio do Auxílio Estadual permanente. Em um ano, terão sido injetados mais de R$ 9,4 milhões na economia da região.

Mais entregas – Ainda neste sábado, Wilson Lima distribuiu 150 cestas básicas para os pescadores artesanais com Registro Geral Ativo (RGP). A entrega, destinada aos trabalhadores da Colônia de Pescadores Z-33, faz parte de um Acordo de Cooperação Técnica com o Governo Federal.

A pescadora Josiane da Silva Alexandrino, 28, recebeu das mãos de Wilson Lima a cesta básica. Ela, que mora com os três filhos e esposo, vai utilizar os alimentos do kit para preparar uma ceia de Natal para a família.

“É uma ajuda e tanto para a gente, ainda mais por conta desse momento que estamos vivendo, com a pandemia. Veio em uma excelente hora. Gostaria de agradecer ao governador Wilson Lima pela ajuda e pela oportunidade de agora, inclusive com o Auxílio Estadual permanente. Ele é um dos poucos [governadores] que realmente nos ajudam”, frisou a pescadora.

O governador do Amazonas também lançou um edital para a distribuição de kit de materiais de pesca ornamental – serão 36 unidades, no total – e entregou 30 carteiras de pescador artesanal. Em todo o estado, serão recadastrados em torno de 120 mil pescadores no SisRGP 4.0, durante o prazo de um ano.

Visita – Após a solenidade de entrega do Auxílio Estadual permanente, Wilson Lima anunciou a pavimentação do sistema viário de Barcelos, para o próximo ano, e visitou as obras do aeroporto do município.

* Com informações da assessoria de imprensa