Avanços na obra de reforma e modernização da rodovia AM-010

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), avançou com a obra de reforma e modernização da rodovia AM-010, que liga a capital amazonense aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Com investimento no valor de R$ 579,6 milhões e a geração de mais de oito mil empregos diretos e indiretos, a obra já alcançou a marca de 108 quilômetros pavimentados, dos 168 quilômetros previstos para 2023.

Equipes da Seinfra atuam com oito frentes de serviços em três trechos. No trecho que compreende Manaus a Rio Preto da Eva, os serviços limpeza e terraplanagem estão sendo executados do quilômetro 29 ao 33, com duas frentes de serviços.

Outros dois trechos recebem serviços de limpeza, terraplanagem, drenagem e pavimentação nos quilômetros 104 ao 133 e do quilômetro 215 ao 238, trechos que as equipes atuam com seis frentes de serviços.

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, os avanços nas obras levam segurança e desenvolvimento para a população. “Nós já iniciamos os serviços nesses trechos mais críticos, entre Manaus e Rio Preto da Eva. Além disso, tem outros dois trechos, totalizando oito frentes de serviços. Estamos seguindo a determinação do governador Wilson Lima, em executar com qualidade e rapidez essa obra, visto que é uma das rodovias mais importantes do estado”, destacou.

A obra de reforma e modernização da rodovia AM-010 contempla serviços do quilômetro 13 ao quilômetro 263,40, incluindo o alargamento da caixa viária, que passa a ter dez metros de largura, contando com mais 1,5 metro de cada lado nos acostamentos; pista de rolamento com sete metros de largura. Além disso, serão implantadas a sinalização, horizontal e vertical, e ainda a pintura de faixas reflexivas em 250,40 quilômetros da rodovia.

Desenvolvimento

A rodovia AM-010 é de grande importância para a circulação de riquezas entre os municípios de Manaus, Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves.

Além disso, a via é fundamental para o fomento à exploração do gás natural no município de Silves; para a fruticultura de Rio Preto da Eva; e para facilitar o escoamento da produção rural em Novo Remanso e na Vila do Engenho (com a produção de abacaxi, por exemplo), bem como a atividade portuária, todos em Itacoatiara.

Investimentos em rodovias

Além da rodovia AM-010, o Governo do Estado trabalha na obra de modernização e ampliação da AM-352, a estrada de Novo Airão; e na AM-453, conhecida como Bela Vista.

O Governo do Amazonas entregou para a população as obras de pavimentação e modernização das rodovias AM-452, a estrada do Caldeirão; a AM-070, Manoel Urbano; e a AM-151, antiga estrada Carlos Braga. Também foram concluídas as obras de manutenção das rodovias AM-352, Novo Airão; AM-363, Silves; AM-453, Bela Vista; AM-452, Caldeirão; AM-254, Autazes; AM-240, Presidente Figueiredo; e AM-354, Manaquiri.

Redação AM POST