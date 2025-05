Avião de pequeno porte desaparece no Rio Andirá após possível queda no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Na manhã desta quinta-feira (8), uma aeronave de pequeno porte desapareceu nas águas do Rio Andirá, em uma área situada entre os municípios de Barreirinha e Parintins, no interior do Amazonas. Moradores ribeirinhos relataram que o avião voava em baixa altitude, apresentava sons estranhos e acabou colidindo com árvores antes de cair no rio.

Segundo o tenente Gildo, do 11º Batalhão da Polícia Militar de Barreirinha, testemunhas afirmaram que a aeronave afundou imediatamente após o impacto, sem deixar destroços visíveis na superfície. Apenas alguns galões plásticos (“carotes”) teriam boiado, segundo pescadores locais.

Com base nos relatos, foi criada uma força-tarefa envolvendo o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e equipes das prefeituras de Parintins e Barreirinha. Mergulhadores também participam das buscas, que seguem intensas na tentativa de localizar a aeronave ou possíveis vítimas.

A Prefeitura de Parintins confirmou o registro da ocorrência por volta de 10h40, destacando que equipes da Secretaria de Saúde e da Central de Resgate foram enviadas à comunidade Paraíso do Ramos, próxima ao local do possível acidente. O prefeito Mateus Assayag acompanha pessoalmente os trabalhos.

Até o momento, não há confirmação oficial de vítimas nem identificação da origem do voo. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que não foi notificada formalmente, mas acompanha os acontecimentos por meio do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O aeroporto de Parintins permanece fechado para obras, e não havia voos programados para hoje. As autoridades reforçam a importância de aguardar informações oficiais.