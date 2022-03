Avó de Melquisedeque pede mais de R$ 1 milhão de indenização por morte do jovem em assalto a ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Zurma Silva dos Santos, 52, a avó do jovem indígena Melquisedeque Santos Vale, 20, entrou na Justiça pedindo a indenização de R$ 1.049.920,00 por danos morais e materiais da empresa Viação Nova Integração LTDA. Melquisedeque foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 20h, em um ônibus da linha 444, na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Na ação a defesa da mulher composta pelos advogados James Dirane e Débora Rodrigues, sustenta que ela tem direito a R$ 250 mil por danos morais e R$ 799,9 mil de lucros cessantes, supondo que Melquisedeque viveria até os 75 anos, considerando o salário que ele recebia de R$ 1.200, como jovem aprendiz no grupo Bemol. Também foi apontado que a mulher é uma “senhora pobre, doméstica que tem como renda principal o Bolsa Família”.

A mulher alega que houve “total indiferença da empresa (…) com a perda irreparável da vida desse jovem” e não deu nenhum tipo de ajuda. “Apesar do total desinteresse da ré em propor ajuda a família do de cujus, (…) a requerente se manifesta em ter interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação”, diz outro trecho da ação.