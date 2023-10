Balsa fica à deriva no Rio Amazonas em meio a fumaça das queimadas; assista

Notícias do Amazonas – Uma balsa ficou à deriva no meio do Rio Amazonas nesta quinta-feira (12), durante uma viagem entre Manaus e Careiro Castanho. O fato ocorreu devido a nuvem de fumaça que impede a visibilidade. Ali nas proximidades, está Autazes, local com maior foco de incêndios no Amazonas. Mais de 105 pontos de queimadas de foram identificados no local.

Passageiros filmaram a embarcação parada no meio do rio, por não conseguir navegar. O piloto não conseguia visualizar a margem.

Manaus amanheceu encoberta por fumaça pelo segundo dia seguido. O Governo do Amazonas já solicitou apoio do Governo Federal para combater às queimadas.

O prefeito David Almeida decretou estado de mobilização em Manaus devido às fumaças.

Assista o vídeo da balsa à deriva:

Balsa fica à deriva no Rio Amazonas em meio a fumaça das queimadas

*Redação AM POST