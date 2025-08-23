A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Bancos, postos de combustíveis e comércios são alvos de fiscalização do Procon no interior do Amazonas

A ação foi motivada após denúncias.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 20:40 - Atualizado em 23/08/2025 às 21:03

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Entre os dias 18 e 22 de agosto, equipes do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) percorreram os municípios de Coari e Codajás para investigar denúncias de irregularidades em estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. A operação, que combinou ações de fiscalização e orientação, foi motivada por reclamações recebidas pelo canal oficial do órgão.

PUBLICIDADE

Durante as vistorias, os fiscais avaliaram o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em diversos segmentos, incluindo agências bancárias, postos de combustíveis e o comércio local. Entre as principais queixas relatadas pelos consumidores estavam a demora no atendimento bancário e a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos, problemas que impactam diretamente o acesso da população a serviços essenciais.

Em agências financeiras, a equipe verificou o tempo de espera, a disponibilidade de numerário e se as condições de atendimento atendiam à legislação estadual vigente. Postos de combustíveis também foram inspecionados quanto à correta precificação dos produtos, transparência nas informações e respeito aos direitos dos consumidores.

Além da fiscalização, os agentes do Procon-AM realizaram ações educativas com comerciantes e consumidores. Foram distribuídos materiais informativos e oferecidas orientações sobre direitos e deveres nas relações de consumo, reforçando a importância de práticas justas e equilibradas.

PUBLICIDADE

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a atuação no interior é essencial para garantir que a população receba a mesma proteção encontrada na capital. “É fundamental que o consumidor do interior tenha a mesma atenção e segurança que aquele da capital. Nossa missão é coibir práticas abusivas e assegurar relações de consumo justas em todo o estado”, destacou Fraxe.

A operação também serviu para reforçar a importância da denúncia ativa. O Procon-AM orienta que qualquer irregularidade seja comunicada pelos canais oficiais, como o telefone 0800 092 1512 ou pelo e-mail [email protected] . Segundo o órgão, a participação da população é essencial para ampliar a fiscalização e garantir o cumprimento da legislação de defesa do consumidor em todo o Amazonas.

As fiscalizações realizadas em Coari e Codajás evidenciam o compromisso do Procon-AM em monitorar serviços essenciais, prevenir abusos e oferecer suporte tanto para comerciantes quanto para consumidores. A iniciativa reforça a política de proximidade do instituto, garantindo que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e que problemas como filas longas, falta de numerário e práticas comerciais inadequadas sejam rapidamente identificados e corrigidos.

O Procon-AM continuará percorrendo outros municípios do interior nos próximos meses, mantendo a rotina de inspeções, acompanhamento de denúncias e ações educativas, com o objetivo de assegurar um padrão de atendimento digno e transparente em todo o estado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Meio Ambiente

Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica

Dados do Inpe indicam melhor resultado desde 2019.

há 23 minutos

Manaus

Semulsp se pronuncia após caminhão-baú de empresa terceirizada se envolver em acidente na zona Oeste de Manaus

Semulsp exige responsabilidade integral da empresa contratada e reforça colaboração com autoridades.

há 34 minutos

Política

PT elege nova executiva com foco na reeleição de Lula, Trump na mira e a CNB em postos-chave

Nova executiva do PT privilegia a CNB e fortalece estratégias para a reeleição de Lula.

há 53 minutos

Brasil

Goleiro Cássio faz desabafo após filha autista de 7 anos ser rejeitada em escolas: “Ela não é aceita”

Atleta critica escolas que falham em aplicar a legislação de inclusão e garantir suporte adequado.

há 1 hora

Manaus

Trabalhador de 40 anos morre em acidente durante instalação de placa em loja do Shopping Cidade Leste em Manaus

Shopping reforça apoio à família e destaca acompanhamento dos procedimentos legais junto ao IML.

há 2 horas