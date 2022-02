Barco-hotel: uma experiência de hospedagem única no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Além da inigualável diversidade de fauna e flora, o Amazonas é também conhecido pela grandiosidade e importância de seus rios, uma das principais formas de transporte no estado e capazes de prover sustento, mudar as paisagens e o modo de vida da população local. Nessas estradas fluviais, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) destaca os barcos-hotel como opção de hospedagem para os viajantes e turistas que sonham em conhecer as belezas do maior estado brasileiro.

Na imensa bacia hidrográfica da região, os barcos-hotel do Amazonas levam seus hóspedes a uma experiência única de imersão pela floresta e pelas misteriosas águas do estado. Com estruturas completas para proporcionar conforto e comodidade aos turistas, eles oferecem atividades voltadas para o turismo de natureza, com foco em pesca esportiva e turismo de contemplação.

Para os amantes da pesca esportiva, os barcos-hotel se destacam pela mobilidade em diferentes áreas de pesca, o que proporciona ao pescador a chance de explorar os melhores locais para a atividade em diferentes rios e municípios. É o que afirma o empresário do ramo, Leonardo Leão.

“O principal diferencial de um barco-hotel é o conforto e conveniência. Você tem academia, lavanderia, spa, piscina, bar, uma gastronomia de excelência, tudo isso com mobilidade. Você pode levar tudo isso para qualquer área em que o pescador precise exercer sua atividade”, explicou o empresário, que é proprietário do barco-hotel Rio Negro Queen.

Já para os apaixonados por natureza e que procuram por turismo de contemplação, os barcos-hotel são ideais por proporcionarem a observação de locais ainda pouco explorados.

“A Amazônia é feita para imersão a bordo, desbravando e conhecendo cada novo lugar por nossos rios. O deslocamento possibilita aos visitantes terem a cada manhã um amanhecer diferente. A liberdade e mobilidade de um barco-hotel no Amazonas é fundamental para uma experiência completa”, afirma Débora Mota, gerente de viagens do Untamed Amazon.

Cadastro – Desde 2019, o Ministério do Turismo reconhece os barcos-hotel como meios de hospedagem no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), programa que promove o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil. O sistema é um valioso meio de consulta para o turista, que pode confirmar a qualidade e segurança do serviço turístico escolhido.

Busca conforto, segurança e uma experiência inusitada em meio à maior floresta tropical do planeta? Então venha navegar a bordo de um barco-hotel pelo Amazonas!