BASA anuncia compromisso com Governo do Amazonas para aplicação de R$ 900 milhões no Estado

Todo ano, o Banco da Amazônia (BASA) assina com os nove estados da Amazônia Legal o Protocolo de Intenções para aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), da carteira comercial e demais fontes de fomento. Neste ano, para o Amazonas, o BASA deve investir quase R$ 900 milhões para o fomento da economia. Para mostrar quanto o Banco aplicou no ano passado e as expectativas para este ano, será assinado, nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o protocolo de intenção, às 10h. Será virtualmente por conta da pandemia do COVID-19.

A reunião será realizada pelo Microsoft Teams para convidados. Participarão dessa reunião várias personalidades da economia e governança do Estado do Amazonas. Destacamos o presidente do BASA, Valdecir Tose, e o governador do Estado, Wilson Miranda Lima, além de representantes da Sudam, Suframa, Assembleia Legislativa, Sebrae, Governos Municipais e Entidades Classistas.

Além da assinatura do protocolo, também serão apresentadas as linhas de crédito para o Estado. A novidade neste ano serão linhas de crédito voltadas para a sustentabilidade – o FNO Verde – para fomentar a economia, ao mesmo tempo com o compromisso socioambiental.

Segundo o Superintendente do Banco da Amazônia no Estado, André Vargas, o banco continua no esforço de respeitar todos os protocolos impostos pela pandemia. “Estamos melhorando os nossos canais digitais, queremos gerar cada vez mais empregos em todas as regiões do Amazonas e participar de forma mais ativa na concessão de crédito e capital de giro para as micro e pequenas empresas”, define.

O superintendente informa que para o Amazonas, o Banco trabalhará voltado para o Comércio e Serviço, Indústria, Infraestrutura e no fomento para o Agronegócio, de forma sustentável e com total alinhamento à política ambiental do Estado. “Queremos viabilizar parcerias para nossa política de crédito, com todos os setores econômicos. E expandir mais no crédito para a Agricultura Familiar (especialmente nas linhas de Pronaf Eco, Mulher, Jovem, Mais Alimento e Agrofloresta), com qualificação e inovação, tendo a assistência técnica oficial do Estado como a principal parceira.”

