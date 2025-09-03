A notícia que atravessa o Brasil!

Base Arpão 2: PMAM apreende droga avaliada em R$ 500 mil e prende dois homens

Operação em embarcação no interior do Amazonas resultou na apreensão de 12 tabletes de entorpecentes

Por michael

03/09/2025 às 14:23

Base Arpão 2

Base Arpão 2: PMAM apreende droga avaliada em R$ 500 mil e prende dois homens – Foto: Polícia Militar

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou uma importante apreensão de drogas na Base Arpão 2, próxima ao município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A operação aconteceu na madrugada de terça-feira (2) e resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico, além da apreensão de entorpecentes avaliados em aproximadamente R$ 500 mil.

Como a droga foi localizada

A ação ocorreu por volta das 4h30, quando a embarcação F/B Estrela do Purus, que transportava passageiros e cargas de Tefé com destino a Manaus, foi abordada pelas forças de segurança. Durante a vistoria, o cão policial Xerife sinalizou para uma mala preta suspeita.

Após verificação, não foi possível identificar imediatamente o dono da bagagem. No entanto, imagens de câmeras de segurança da embarcação levaram os policiais até um tripulante, apontado como responsável pela droga.

Entorpecentes escondidos em diferentes locais

O suspeito admitiu ter retirado os entorpecentes da mala e escondido em um armário, onde os policiais encontraram sete tabletes de cocaína. Em seguida, durante novas buscas, foram localizados cinco tabletes de maconha escondidos embaixo de paletes de farinha.

Outro homem também foi detido, alegando ter sido coagido a participar do transporte ilícito. Ambos foram encaminhados à Polícia Judiciária da Base Arpão, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Combate ao crime no interior do Amazonas

A apreensão foi registrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), que reforçou a importância das operações da Base Arpão no combate ao tráfico de drogas que circula pelos rios do Amazonas.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

