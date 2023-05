Base do Pelotão Fluvial dos Bombeiros passa a funcionar no Porto do São Raimundo

Redação AM POST

O Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) está funcionando, a partir desta segunda-feira (15/05), em novo endereço com base atracada no Porto do São Raimundo, na zona oeste da capital. A mudança estratégica irá melhorar o serviço de pronta resposta de ocorrências e as condições de trabalho dos bombeiros militares atuantes neste posto da corporação.

Anteriormente, a base do Pelotão Fluvial funcionava em uma atracação dentro do Porto de Manaus, no bairro Centro, zona sul da capital. De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, a mudança de endereço foi elaborada previamente e todas as medidas de segurança foram adotadas para fazer a atracação da base de forma segura.

“Nós fizemos, nesta manhã, o deslocamento da base do Pelotão Fluvial com todos os cuidados necessários. Agora, ela está em uma área adequada, onde nossos bombeiros terão condições melhores de trabalho e, além disso, promoverá uma visão estratégica de resposta operacional”, pontuou o comandante-geral do CBMAM.

Para a realização do deslocamento, o Comando de Bombeiros da Capital (CBC) teve apoio da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), com uso de um rebocador.