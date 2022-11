Beneficiárias do novo Prosamin+ conhecem apartamentos onde vão morar

Redação AM POST

Moradoras das comunidades da Sharp e Manaus 2000, Stefanny Pereira, 28 anos, e Tirza Pascolares, 43, beneficiárias do novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), conheceram a obra do Residencial Rodrigo Otávio, onde deverão morar com a família após o reassentamento. O conjunto habitacional no bairro Japiim é o primeiro construído pelo Governo do Amazonas na atual etapa do programa, que irá reassentar 2.580 famílias de áreas de risco de alagação. O Prosamin+ é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Continua depois da Publicidade

Para o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêllo, o sentimento de levar as famílias para conhecer o apartamento onde irão morar é de profunda realização. “Quando levamos alguém para ver o apartamento que está sendo construído para o seu bem-estar, é a hora em que percebemos que o programa está valendo a pena. É uma satisfação verificar que a obra já está na fase final. Queremos nos primeiros meses já entregar para as famílias os apartamentos com título definitivo”, afirmou.

O novo Prosamin+ vai urbanizar um trecho do Igarapé do Quarenta, entre as comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, no Japiim, zona sul, com obras múltiplas de saneamento básico, urbanização, mobilidade urbana e habitação. Está prevista a construção de cerca de 700 unidades habitacionais. Os demais beneficiários que estão nas áreas de risco receberão outras soluções de moradia – indenização, auxílio e bônus moradia, conforme definido com as famílias.

A vontade de ter uma casa com saneamento básico e sem enfrentar riscos é o sonho de todo brasileiro e também da dona de casa Stefanny Pereira, moradora da comunidade da Sharp. Ela disse estar muito feliz com a oportunidade de sair da situação de alagação em que se encontra hoje.

Continua depois da Publicidade

“A minha expectativa é das melhores. Eu estou muito feliz com o que o Prosamin+, através do Governo do Amazonas, está fazendo por nós. Eu nunca imaginei que sairia da situação de alagação. Toda vez que chovia era um sofrimento para mim e para minha família, porque a gente perdia nossas coisas. Até queria comprar coisas novas, mas já ficávamos pensando na próxima chuva e não comprávamos nada. Para o ano que vem, essa situação vai mudar, porque estarei recebendo meu apartamento. Isso é uma mudança radical de vida”, frisou Stefanny.

O novo habitacional terá 32 apartamentos com quatro blocos, sendo o conjunto residencial com a maior área privativa – 50,65 metros quadrados – desde que o programa iniciou em 2006. São dois apartamentos por andar, dois quartos por apartamento, um banheiro com acessibilidade. Além do tamanho, os novos habitacionais do Prosamin+ têm outros diferenciais em relação aos anteriores, como por exemplo, uma vaga de estacionamento por apartamento e ponto para ar-condicionado tipo split.

Continua depois da Publicidade

Realização de um sonho

A dona de casa Tirza Pascolares, moradora da Comunidade Manaus 2000, disse que ficou impressionada com o tamanho do apartamento.

“É a realização de um sonho para mim, que moro numa casa de madeira muito precária. Quando eu chegar na Comunidade Manaus 2000 vou contar para os outros comunitários que irão receber os apartamentos como as obras estão, porque eu faço parte do Grupo de Apoio Local (GAL), que serve justamente de porta-voz da comunidade”, ressaltou.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a subcoordenadora do setor Social da UGPE, Viviane Dutra, ver a felicidade estampada no rosto das duas moradoras é muito gratificante.

“Não tem como não se identificar com elas. A Stefani é mãe de família, com três filhos ainda crianças. Tirza tem dois filhos. Ambas têm o mesmo quadro social e moram em uma área de risco. Olhar para essas duas mulheres, que estão em vulnerabilidade social, que buscavam a aquisição da casa própria e que, por meio da intervenção do Prosamin+, conseguiram um apartamento seguro e tranquilo para elas e os filhos, é gratificante. É a certeza de que o projeto está valendo a pena”, destacou.