Beneficiários celebram conquista da casa própria no 2º Feirão Amazonas Meu Lar

Notícias do Amazonas – Centenas de famílias participaram do 2º Feirão Amazonas Meu Lar, que teve início neste sábado (26/07), no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus. Com subsídios de até R$ 35 mil oferecidos pelo Governo do Amazonas, o evento possibilitou que muitos participantes realizassem o sonho da casa própria.

A dona de casa Milena Lima, de 40 anos, foi uma das beneficiadas. Ela mora com as duas filhas em uma casa cedida por parentes e agora conquistou o direito a um imóvel próprio com o subsídio da Faixa 2, que oferece até R$ 30 mil. “Estou muito feliz, queria há muito tempo sair do aluguel. Agora, com esse benefício, consegui dar entrada no meu imóvel”, disse emocionada.

O motorista Alex Silva, de 33 anos, também foi contemplado. Ele destacou que, além da realização pessoal, o imóvel será entregue ainda este ano. “É um sonho do brasileiro e, com essa ajuda, é muito gratificante. Em breve estarei saindo do aluguel com minha esposa e filhos”, afirmou.

Mariza de Oliveira, 41 anos, que mora com a filha há cinco anos em um imóvel alugado, também conseguiu viabilizar a compra de sua casa própria. “É uma emoção enorme. Realizar esse sonho de menina é algo indescritível”, contou.

Mercado aquecido

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Henrique Medina, ressaltou os impactos positivos do programa no setor. “Desde o segundo semestre do ano passado, o número de vendas quase dobrou. No primeiro semestre de 2025, os lançamentos aumentaram 50%”, afirmou. Medina classificou a iniciativa do Governo do Estado como “fantástica”.

Estrutura e condições especiais

O feirão continua neste domingo (27/07), das 9h às 19h. Construtoras oferecem condições especiais para quem deseja adquirir imóveis. O Governo do Amazonas destinou R$ 50 milhões em subsídios nesta edição, com valores que variam conforme a faixa de renda:

Até R$ 35 mil (Faixa 1 – até R$ 2.850);

Até R$ 30 mil (Faixa 2 – R$ 2.850,01 a R$ 4.700);

Até R$ 20 mil (Faixa 3 – R$ 4.700,01 a R$ 8 mil).

Além das construtoras, diversos órgãos participam com serviços essenciais:

Suhab orienta sobre financiamento habitacional;

Sect realiza agendamentos de regularização fundiária;

Sedurb e UGPE apresentam o Prosamin+;

Procon-AM faz renegociação de dívidas com concessionárias, etapa obrigatória para obter o subsídio.

Também marcam presença a Caixa Econômica Federal, Sinduscon-AM, Ademi-AM e Creci-AM. O evento conta ainda com área gourmet, espaço kids e a ação “Mania de Ler”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Na primeira edição do Feirão, realizada em novembro de 2024, mais de 20 mil pessoas passaram pelo local e o volume de vendas chegou a R$ 55 milhões.