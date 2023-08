Beneficiários do Auxílio Estadual no AM recebem visitas domiciliares nesta terça-feira (1°)

Visitas domiciliares para monitoramento dos beneficiários do Auxílio Estadual inicia, nesta terça-feira (1º). O objetivo da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) é executar a ação nos 62 municípios do Amazonas. O controle nas residências será realizado por profissionais da equipe do Projeto Psico+Social, que estarão devidamente uniformizados e identificados.

De acordo com a Seas, o objetivo do atendimento socioassistencial e psicopedagógico é monitorar as famílias que vivem em extrema pobreza e necessitam de atendimento humanizado, além de identificar as necessidades e demandas de serviços públicos aos beneficiários do Auxílio Estadual.

Devidamente uniformizado, o profissional que realizará o monitoramento vai ao domicílio e pede autorização para entrar na residência e realizar registro fotográfico.

Em seguida, o profissional conversará com o beneficiário e aplica um questionário sobre a composição dos moradores do domicílio, data de nascimento, o sexo, a alfabetização e a cor ou raça dos moradores. O questionário também abrange perguntas sobre saúde e educação.

A Seas reforça que todas as informações são confidenciais e protegidas por sigilo.

