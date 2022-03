Benjamin Constant e Tabatinga integram Mapa do Turismo Brasileiro 2022 a 2023

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga entraram pela terceira vez consecutiva no Mapa do Turismo Brasileiro.

Ambas as cidades atenderam aos critérios propostos pelo Ministério do Turismo para permanecer no catálogo de destinos para visitar no Brasil.

No Alto Solimões estavam no mapa Benjamin Constant e Tabatinga. Nesta nova atualização, Atalaia do Norte retornou ao cenário do turismo nacional.

No Amazonas, 26 municípios compõe o mapa, que tem por objetivo orientar a atuação do Sistema Nacional do Turismo no desenvolvimento regionalizado e descentralizado das políticas públicas nos territórios identificados. A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) é responsável por homologar as informações dos municípios inseridos no Sistema de Informação do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa).

Os municípios são distribuídos em sete regiões turísticas: Polo Médio Solimões, Polo Alto Rio Negro, Polo Uatumã, Polo Sateré, Polo Madeira, Polo Alto Solimões e Polo Amazônico.

O presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, destaca que a inserção dos municípios no Mapa do Turismo Brasil é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que potencializem o turismo e, consequentemente, a economia do Amazonas.

“Uma vez o município no Mapa do Turismo Brasileiro, ele fica dentro de um radar do Governo Federal para investimentos, participações em emendas parlamentares e, também, capacitações e acesso às linhas de créditos específicas para os municípios”, disse Litaiff.

Já o prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy (MDB), afirma que essa permanência da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro é de vital importância para que o município continue desenvolva cada vez mais atividades turísticas e econômicas no município.

‘’Essa permanência de Benjamin Constant no Mapa do Turismo Brasileiro é muito importante para a nossa cidade, visto que além de nos ajudar na promoção de atividades que envolvam o turismo por aqui, também estimula a economia local’’, explica Bemerguy.

O prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, finaliza explicando a importância de o município permanecer no mapa. Ele diz que essa permanência trará desenvolvimento e reconhecimento para a cidade.

‘’Permanecer no Mapa do Turismo brasileiro trará grandes oportunidades para Tabatinga, visto que a nossa cidade ficará no campo de visão turístico brasileiro, além de proporcionar desenvolvimento econômico para a cidade’’, diz.

Amazonas no Mapa – Os municípios que fazem parte do mapa são: Polo Médio Solimões – Anori, Coari, Uarini; Polo Alto Rio Negro – Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira; Polo Uatumã – São Sebastião do Uatumã e Itacoatiara; Polo Sateré – Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Maués e Parintins; Polo Madeira – Borba, Novo Aripuanã e Humaitá; Polo Alto Solimões – Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga; Polo Amazônico – Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manaquiri, Careiro, Iranduba e Manacapuru.