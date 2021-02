Benjamin Constant prorroga toque de recolher como medida contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Prefeito David Bemerguy, do município de Benjamin Constant (distante a 1.119 quilômetros de Manaus), prorrogou até o dia 15 de fevereiro, o decreto de toque de recolher na cidade para evitar a propagação do novo coronavírus.

De acordo com ele, a medida faz parte do enfrentamento contra a doença. “Estamos tomando todas as medidas necessárias nesse momento. Sabemos que é difícil, mas precisamos seguir as medidas de prevenção diante da pandemia. Considerando o decreto estadual em vigor e também a lotação no sistema de saúde, precisamos nos prevenir”, frisou David.

A circulação de pessoas pelas ruas está proibida por 24h até o dia determinado pelo prefeito. Atividades não essenciais também estão suspensas.

Veja como funciona o comércio em Benjamin Constant:

– Lojas de materiais elétricos e de construção podem funcionar somente na modalidade delivery, com funcionamento até 18h. Estão incluídos na modalidade restaurantes, lanchonetes e bares, registrados como restaurantes, que poderão fazer entregas no horário de 6h às 20h. O consumo nos estabelecimentos está proibido.

– Feiras e mercados públicos que comercializem produtos in natura podem funcionar, respeitado o limite máximo de 50% de sua capacidade, ficando vedado o consumo no local, com funcionamento restrito ao período de 5h às 12h.

– O decreto também reafirma a suspensão do funcionamento de todas as atividades comerciais ou não, até dia 15 de fevereiro.

Os comércios com permissão para atuar na modalidade delivery devem procurar a Secretaria de Administração e Planejamento para credenciamento de seus entregadores.