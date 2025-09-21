Biblioteca Volante leva leitura e cultura a comunidades do Amazonas

Notícias do Amazonas – O programa Mania de Ler tem se destacado como uma das principais iniciativas voltadas para democratizar o acesso à leitura e à cultura no Amazonas. Por meio da Biblioteca Volante, o projeto leva um acervo de mais de mil livros — entre obras da literatura regional e nacional — a comunidades que historicamente enfrentam dificuldades para acessar espaços de leitura, tanto em Manaus quanto no interior do estado.

Com duas unidades móveis, o programa tem como público-alvo principalmente crianças, buscando despertar desde cedo o interesse pela leitura e incentivar também seus familiares a se aproximarem dos livros.

Outro recurso inovador do projeto é o MovCEU, veículo equipado com tecnologias como óculos de realidade virtual, estúdio de podcast, filmadora, projetor e até mesmo um palco. A proposta é levar experiências culturais diversificadas a locais onde bibliotecas e centros culturais dificilmente chegam, ampliando o contato da população com a arte, a tecnologia e a leitura.

A iniciativa é resultado da parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, reforçando a importância da garantia dos direitos culturais e da promoção da cidadania.

Segundo a gerente administrativa do projeto, Oiana Couto, a ação evidencia o compromisso do governo em ampliar o acesso à cultura em áreas distantes dos centros urbanos. Além de aproximar crianças e adolescentes dos livros, as atividades promovem cidadania e inclusão social, afastando jovens de situações de vulnerabilidade e fortalecendo valores como empatia, solidariedade e respeito.

A próxima ação do Mania de Ler acontece no sábado (20/09), na Comunidade Agrícola Unificada Nova Jerusalém, em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. A programação contará com a presença da Biblioteca Volante e do MovCEU.