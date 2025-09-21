A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Biblioteca Volante leva leitura e cultura a comunidades do Amazonas

Iniciativa do Governo do Amazonas e do MinC utiliza bibliotecas móveis e tecnologia para aproximar crianças e jovens da leitura e da cultura.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 08:32

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O programa Mania de Ler tem se destacado como uma das principais iniciativas voltadas para democratizar o acesso à leitura e à cultura no Amazonas. Por meio da Biblioteca Volante, o projeto leva um acervo de mais de mil livros — entre obras da literatura regional e nacional — a comunidades que historicamente enfrentam dificuldades para acessar espaços de leitura, tanto em Manaus quanto no interior do estado.

PUBLICIDADE

Com duas unidades móveis, o programa tem como público-alvo principalmente crianças, buscando despertar desde cedo o interesse pela leitura e incentivar também seus familiares a se aproximarem dos livros.

Outro recurso inovador do projeto é o MovCEU, veículo equipado com tecnologias como óculos de realidade virtual, estúdio de podcast, filmadora, projetor e até mesmo um palco. A proposta é levar experiências culturais diversificadas a locais onde bibliotecas e centros culturais dificilmente chegam, ampliando o contato da população com a arte, a tecnologia e a leitura.

PUBLICIDADE

A iniciativa é resultado da parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, reforçando a importância da garantia dos direitos culturais e da promoção da cidadania.

Leia também: Adolescente vai imprimir trabalho e é estuprada por dono de papelaria em Beruri no Amazonas

Segundo a gerente administrativa do projeto, Oiana Couto, a ação evidencia o compromisso do governo em ampliar o acesso à cultura em áreas distantes dos centros urbanos. Além de aproximar crianças e adolescentes dos livros, as atividades promovem cidadania e inclusão social, afastando jovens de situações de vulnerabilidade e fortalecendo valores como empatia, solidariedade e respeito.

A próxima ação do Mania de Ler acontece no sábado (20/09), na Comunidade Agrícola Unificada Nova Jerusalém, em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. A programação contará com a presença da Biblioteca Volante e do MovCEU.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso por agredir esposa com fio de alta tensão no Amazonas

Prisão ocorreu após denúncia dos filhos.

há 38 minutos

Polícia

Polícia prende jovem de 25 anos por tráfico de drogas em Manaus

Denúncia anônima levou policiais até o Campo do Teixeirão, onde o suspeito foi preso em flagrante com porções de drogas.

há 1 hora

Amazonas

Wilson Lima inicia obras viárias e entrega LED em Urucurituba no Amazonas

Programa Asfalta Amazonas prevê 5 km de pavimentação.

há 2 horas

Brasil

Lula pede que Celso Sabino aguarde seu retorno dos EUA para discutir saída do governo

Ministro afirma que seguirá orientação do partido, mas atende pedido de Lula para discutir o assunto após o retorno do presidente dos EUA.

há 2 horas

Brasil

Flávio Bolsonaro critica articulação contra anistia ampla e diz que PEC da blindagem é sobrevivência

Senador argumenta que o STF tem aberto processos e prendido parlamentares sem motivo.

há 3 horas