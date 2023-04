Boi Caprichoso promove credenciamento da imprensa para o Festival de 2023

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 17, o Boi Bumbá Caprichoso realiza o credenciamento dos profissionais da imprensa para cobertura jornalística dos eventos azulados na temporada 2023.

O cadastro iniciou nesta segunda-feira, 17, e vai até sexta-feira, 21. Emissoras de rádio, televisão, revista, impresso e portais de notícias podem ser credenciados. A credencial confeccionada pelo boi bumbá dará acesso a todos os eventos promovidos pelo Caprichoso em 2023.

O credenciamento será realizado mediante a solicitação da empresa com as informações do profissional de comunicação como nome, função, foto e veículo de imprensa. Para facilitar o atendimento aos profissionais, o pedido de inscrição deve ser enviado, exclusivamente, para o contato de WhatsApp (92) 99609-8763.

Inicialmente, o credenciamento será usado para o lançamento do Álbum “O Brado do Povo Guerreiro”, um espetáculo que acontecerá no dia 29 de abril, no curral Zeca Xibelão, em Parintins.