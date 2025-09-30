‘Boiado’ desfila de saia e sutiã na ponte do Rio Curuça após desafiar senador no Amazonas; Veja

Notícias do Amazonas – Um homem conhecido apenas como “Boiado” protagonizou nesta terça-feira (30) um momento inusitado e bem-humorado ao desfilar pela nova Ponte sobre o Rio Curuçá, no Km 23,10 da rodovia BR-319, trajando apenas sutiã e saia.

O ato foi uma forma de cumprir o desafio que havia feito ao senador Eduardo Braga (MDB), após a entrega da ponte, substituindo a antiga estrutura que havia desabado.

A nova ponte está localizada no perímetro do município Careiro da Várzea, a cerca de 25 quilômetros de Manaus, e é fundamental para a ligação regional, integrando o processo de revitalização da BR-319, uma das vias mais importantes do Amazonas.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, “Boiado” caminha pela ponte e faz declarações que reforçam o compromisso do senador. Ele afirma: “O senhor cumpriu com palavra aqui e quero honrar com a minha também. Vou desfilar de saia em cima da ponte e aceitar esse novo desafio.” disse o homem em tom bem humorado.

Além de celebrar a entrega da ponte do Rio Curuçá, “Boiado” lançou um novo desafio para a entrega da Ponte do Rio Autaz Mirim, prevista para ocorrer entre novembro e dezembro. Ele prometeu elevar o nível da sua performance caso o senador cumpra essa nova promessa: “O senhor disse que a ponte do Autaz Mirim seria entregue em dezembro, mas eu vou lhe dar o mês de janeiro para cumprir. Vamos fazer esse desafio e mostrar que o senhor, como senador, assumiu a responsabilidade. Em janeiro, o senhor vai honrar sua palavra de novo, e eu vou desfilar de saia vermelha, com batom vermelho no rosto, pronta para estar ao seu lado na cerimônia de inauguração, cortando a fita. E ainda vou dar um beijo para comemorar.” concluiu ‘Boiado’.

A atitude de “Boiado” mistura humor e cobrança popular, reforçando a importância do compromisso político e da transparência nas obras públicas para o desenvolvimento da região. A população acompanha atentamente as ações na BR-319, que é vital para o Amazonas e o Norte do Brasil.