’Bolsonaro acordou com uma tornozeleira no pé e o Brasil com um alerta no peito’, diz Professora Maria do Carmo

Notícias do Amazonas – Pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal, a Professora Maria do Carmo usou suas redes sociais para se manifestar contra a ação sofrida nesta sexta-feira, 18/7, pelo presidente de honra de seu partido e ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

“Bolsonaro acordou com uma tornozeleira no pé e o Brasil com um alerta no peito. Ele foi alvo de uma operação pela Polícia Federal, terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá mais acessar redes sociais e nem falar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Isso é um absurdo!”, afirmou Maria do Carmo.

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados na casa de Jair Bolsonaro e no escritório do PL, em Brasília (DF). O ex-presidente será monitorado 24 horas, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele também teve seu celular apreendido na operação.

“Não podemos aceitar que a ditadura se instale no Brasil de braços cruzados. Precisamos de união e força para lutar contra esse governo que se disfarça de paz e amor, mas na verdade estimula a política do constrangimento e do terror”, destacou Maria do Carmo, que também criticou a conduta do ministro Alexandre de Moraes. “A esquerda sempre arrumando um jeito, inclusive passando por cima da nossa Constituição, para tentar ser a dona da verdade”.

Liberal de direita, Maria do Carmo sempre foi eleitora de Bolsonaro e, agora no PL, tem reforçado ainda mais sua posição e ideologia. “Fui às ruas pelas Diretas Já, pelo impeachment de Dilma, pelo amor ao nosso país e, mais uma vez, estarei a postos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Estamos com você, presidente Bolsonaro, nossa voz será a sua voz em nome de todos os brasileiros de bem que amam nosso país. Conte comigo!”, finalizou.