Bolsonaro assina contrato de pavimentação e recuperação da BR-319

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou nesta quarta-feira (16), o contrato de pavimentação de 52 quilômetros da BR-174, estrada que liga Manaus a Porto Velho (Rondônia). A informação foi divulgada por ele mesmo nas redes sociais e a pavimentação inicia no ano de 2021.

No mês de setembro, foi escolhida a empresa para elaborar os projetos básicos e executivos para a realização e recuperação do lote C (lote Charlie), que fica entre os quilômetros 198 e 250.

Em postagem nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que o objetivo é torná-la a maior referência em governança ambiental do Brasil.

“Dia histórico para o Norte! Assinado o contrato de pavimentação dos primeiros 52 km da BR-319 (Manaus-Porto Velho). Iniciamos nossa missão de recuperar uma rodovia já asfaltada na década de 70 com o compromisso de torná-la a maior referência em governança ambiental do Brasil”, disse Bolsonaro.