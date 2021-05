Bolsonaro critica Omar Aziz e rechaça PL que quer criminalizar prescrição de remédio: “Que vergonha, hein?”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em transmissão ao vivo pela internet nessa quinta-feira (27/5), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que estava no Amazonas para a inauguração de uma ponte, afirmou que índigenas da região tomaram chá para tratar da COVID-19. Bolsonaro chegou até a recomendar o presidente da CPI da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM), que convide os indígenas para que falem do método.

De acordo com Bolsonaro, uma tribo na Amazônia tomou chá de carapanaúba, saracura e jambu, quando alguns indígenas contraíram a COVID-19 antes da vacinação. O presidente disse que ninguém morreu, mas reconheceu que o tratamento não possui comprovação científica.

“Não morreram por quê? Tomaram alguma coisa, perguntei. Segundo eles, tomaram chá de carapanaúba, saracura e jambu. Não tem comprovação científica, mas tomaram isso. Poderia essa querida CPI, que tem como presidente o senador Omar Aziz – sei que não pode convocar indígenas, pois não se enquadram -, mas poderia convidá-los para ouví-los”, disse o presidente.

O presidente voltou a criticar o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, e rechaçou um projeto de lei de autoria de Aziz que tipifica como crime a prescrição de produtos terapêuticos ou medicinais sem comprovação científica.

No PL 1912/2021, Aziz propôs a detenção entre seis meses e dois anos para quem “prescrever, ministrar ou aplicar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem a comprovação científica de sua eficácia no tratamento da doença apresentada pelo paciente”.

Omar apresentou a proposta nesta terça-feira (25), mas retirou logo depois. Segundo o senador, o projeto foi retirado após pedido dos profissionais da saúde para que seja analisado com mais profundidade.

Bolsonaro reclamou do projeto porque está comprometido com a propaganda da cloroquina para o tratamento da Covid-19. “Se um médico prescrevesse aquilo para mim, tu sabe o que ia acontecer com esse médico? Três anos de cadeia. Três anos para o médico que prescrevesse aquilo que eu tomei e fiquei bom para combater a Covid-19”, disse Bolsonaro. “Se eu voltasse a falar aquilo que eu mostrei para a ema, eu também pegaria três anos de cadeia”, disse.

Em seguida, Bolsonaro fez uma série de ironias sobre a atuação do parlamentar.

“Omar Aziz, parabéns, Omar Aziz, presidente da CPI. Tu, que é do estado do Amazonas, tô no teu estado aqui. Que vergonha, hein?”, debochou. “Anteontem eu divulguei o projeto, não critiquei, apresentei e disse ‘teça seus comentários’, não falei nada. Trinta minutos depois, o Omar retirou o projeto, tá aqui o requerimento dele, em caráter definitivo. Esse é o presidente da CPI.”

O presidente disse que vetaria o projeto caso fosse aprovado no Parlamento e aproveitou para alfinetar a CPI.

