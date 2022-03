Bolsonaro defende exploração de potássio no AM para suprir dependência da Rússia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a exploração de potássio na foz do Rio Madeira, no Amazonas devido impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia no agronegócio brasileiro. Isso porque a Rússia anunciou que suspendeu as exportações de fertilizantes para o Brasil devido ao bloqueio do trânsito da Lituânia.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro lembrou discurso seu de 2016, quando era deputado federal, sobre a dependência do potássio da Rússia.

“O Potássio e a nossa segurança alimentar. Em 2016, como deputado, discursei sobre nossa dependência do potássio da Rússia. Citei 3 problemas: ambiental, indígena e a quem pertencia o direito exploratório na foz do Rio Madeira (existem jazidas também em outras regiões do país)”, escreveu

O mandatário alega que com a guerra Rússia/Ucrânia, “hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço”. “Nossa segurança alimentar e agronegócio (Economia) exigem de nós, Executivo e Legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância”, disse o presidente.

Continua depois da Publicidade

-O POTÁSSIO e a nossa segurança alimentar. -Em 2016, como deputado, discursei sobre nossa dependência do potássio da Rússia. Citei 3 problemas: ambiental, indígena e a quem pertencia o direito exploratório na foz do Rio Madeira (existem jazidas também em outras regiões do país). pic.twitter.com/4LJV8N26oo Continua depois da Publicidade — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 2, 2022

Continua depois da Publicidade

Desde o ano passado Fausto Jr defende a ideia de “destravar” e alavancar a produção de fertilizantes no Brasil, onde existe a maior reserva de potássio no mundo. O mineral é a matéria prima usada em larga escala em todos os setores da agricultura, ajudando no rápido desenvolvimento das plantações.

Entre as propostas do deputado, está a utilização das jazidas de potássio localizadas nos municípios de Autazes, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Silves, Nhamundá, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas.

Segundo pesquisas do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), os municípios possuem as maiores reservas de potássio do Brasil, capazes de resolver a dependência de fertilizantes no País.