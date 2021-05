Bolsonaro deve visitar São Gabriel da Cachoeira nesta semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro planeja visitar, nesta quinta-feira (27), a comunidade Maturacá, em São Gabriel da Cachoeira no Amazonas. A intenção, porém, está sendo repudiada por associações yanomamis.

Continua depois da Publicidade

A prefeitura de São Gabriel, administrada por Clóvis Corubão (PT), indicou que ainda não houve comunicado oficial, mas as lideranças indígenas da localidade que deve receber a visita informaram que o aviso foi dado por meio do comando do Exército Brasileiro que atua na comunidade Yanomami Ariabú, que tem como líder o cacique, Julio Goes Yanomami.

A ideia, porém, não agradou todas as lideranças da comunidade que acusam o presidente de promover a visita com uma tentativa de persuadi-los a ceder as terras para o garimpo ilegal.

“Reiteramos nossa posição legítima de repudiar a visita do presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro, no nosso território yanomami”, diz o documento, assinado pelo presidente da Ayrca (Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes), José Mario Góes, pela presidente da Kumirayoma (associação de mulheres), Erica Figueiredo, e por outras quatro lideranças locais.

Continua depois da Publicidade

Essa é a segunda visita de Bolsonaro ao Amazonas, em menos de um mês.