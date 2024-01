Bolsonaro diz que se informa sobre o que acontece no Amazonas com coronel Menezes

Notícias do Amazonas – Durante a Super Live que ocorreu no domingo (28/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou que o coronel da reserva do Exército Alfredo Menezes (PL) é sua referencia de informação sobre o que acontece no Amazonas.

Durante a transmissão, Bolsonaro falou sobre como a informação não chegava até ele de forma adequada e mencionou a existência de uma “inteligência paralela” ligada à Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Segundo o ex-presidente, quando acontecia algum evento no Amazonas, como no caso dos incêndios florestais, ele entrava em contato com o coronel Alfredo Menezes para saber mais sobre a situação.

“Não chega nada para mim, sabemos como é essa inteligência por ai. Quando falo em Abin, em sistema de inteligência paralela, quem é a Abin paralela? Tá pegando fogo no Amazonas, eu ligo para o coronel (Alfredo) Menezes e pergunto ‘Menezes como é que tá essa questão de fogo?’, porque a imprensa tá divulgando”, declarou Bolsonaro.

Após a divulgação desse trecho da Super Live, o coronel Menezes utilizou suas redes sociais para comentar sobre a menção feita por Bolsonaro. Ele afirmou que, quando o presidente pensa no Amazonas, a referência é o coronel Menezes, mostrando sua relação próxima com o ex-presidente.