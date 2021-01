Bolsonaro manda recado ao povo do Amazonas: “o governo federal está sensível ao caso de vocês”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em vídeo publicado nas redes sociais do deputado federal Pablo Oliva (PSL), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), mandou recado ao povo do Amazonas que enfrenta crise na saúde pública e falta de oxigênio devido segunda onda da Covid-19 no estado.

“Pessoal do Amazonas o governo federal está sensível ao caso de vocês, em nenhum momento deixamos de estender recursos para vocês e meios e os problemas que acontecem ai, grande parte, é gestão estadual, municipal mas de qualquer maneira continuaremos atendendo o que for possível pois o coração do Brasil é o Amazonas”, disse o presidente ao lado do deputado que confirmou apoio dos amazonense ao mandatário.

