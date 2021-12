“Bolsonaro tem tido um olhar diferenciado para o Amazonas”, diz Wilson Lima em agradecimento ao presidente

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima e o coordenador-geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tenente-coronel Saulo de Tarso Sanson, entregaram, nesta terça-feira (28/12), em evento na Arena da Amazônia, mais de 300 equipamentos táticos de tecnologia avançada, além de materiais de atendimento pré-hospitalar, para reforçar as operações de segurança em áreas de fronteira.

Durante o evento, Wilson Lima agradeceu o presidente da República, Jair Bolsonaro, e disse que o mandatário tem ajudado o Amazonas. A parceria com o Governo Federal vem fortalecendo as estruturas da segurança no Amazonas.

“Hoje nós estamos recebendo mais um leva de equipamentos que estão sendo entregues às nossas forças especializadas, resultado dessa parceria e alinhamento que temos com o Governo Federal. Recentemente eu estive em Brasília para o recebimento de viaturas que também são para a atuação na fronteira e aqui eu quero fazer um agradecimento ao ministro Anderson. Quero também agradecer ao presidente Jair Bolsonaro que tem tido um olhar diferenciado para o estado do Amazonas”, ressaltou o governador.

O investimento é de mais de R$ 4 milhões e faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do MJSP. Segundo o coordenador-geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coronel Saulo Sanson, e aquisição desses equipamentos dá à segurança pública do Estado uma vantagem em relação ao crime organizado.