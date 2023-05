Bombeiros do Amazonas fazem busca por jovem que desapareceu após sair para caçar

Redação AM POST

Neste domingo, 07, equipes do Corpo de Bombeiros realizam as buscas por um jovem de 20 anos que desapareceu há mais de dez dias, após sair para caçar em meio à floresta em Maués, no Amazonas.

De acordo com informações dos bombeiros, o jovem saiu para caçar em uma área de mata da Comunidade São Sebastião do Rio Urupadi, no dia 25 de abril, e não retornou mais para a casa. Não se tem informações do que pode ter acontecido até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de Parintins foram acionadas para auxiliarem nas buscas pelo jovem que são feitas na selva, por via fluvial nas margens de rios e igarapés e em sobrevoos na área onde o rapaz desapareceu.