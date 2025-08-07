Bombeiros encerram combate a incêndio de grandes proporções em galpões do Distrito Industrial de Manaus

Notícias do Amazonas – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) concluiu, na manhã desta quinta-feira (07/08), a operação de combate ao incêndio que atingiu dois galpões industriais na zona leste de Manaus. A força-tarefa atuou por mais de 40 horas consecutivas para extinguir completamente o fogo, que começou na tarde de terça-feira (05/08).

Durante coletiva realizada no local da ocorrência, o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, explicou que os galpões pertencem às empresas Effa Motors e Valfilm da Amazônia e armazenavam materiais altamente inflamáveis, como polipropileno, pneus e solventes. A área total do complexo é de 35 mil m², sendo que o incêndio consumiu cerca de 22 mil m². Os 13 mil m² restantes foram preservados pela ação dos bombeiros.

Ao todo, 205 militares e 26 viaturas especializadas participaram da operação. Foram utilizados equipamentos como plataforma de combate aéreo, drones (ARP), viaturas com tanques e tecnologia de Líquido Gerador de Espuma (LGE), além do apoio de empresas do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), com caminhões-pipa e brigadistas.

Órgãos estaduais também prestaram suporte logístico e operacional durante o enfrentamento. A Polícia Militar atuou na segurança do perímetro, enquanto a Sejusc, Seas, ADS e Cosama garantiram alimentação, hidratação e infraestrutura às equipes em campo.

Representantes das empresas afetadas agradeceram publicamente o esforço e destacaram o trabalho ágil e heróico do CBMAM. Segundo o comando da corporação, incêndios desse porte costumam levar até cinco dias para serem totalmente extintos, mas neste caso, a ação foi concluída em tempo recorde.