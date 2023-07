Bombeiros fazem buscas por homem que caiu de flutuante no interior do AM

Os Corpo de Bombeiros do Amazonas faz buscam por um homem identificado inicialmente como José Orlando Bernardo dos Santos de 56 anos, que teria desaparecido após ter cair de um flutuante no município de Manacapuru, no Amazonas, no domingo (16).

Segundo o depoimento de testemunhas as autoridades, José teria saído de casa para encontrar com amigos em um flutuante. No local, ocorria uma festa. onde o homem teria consumido bebida alcóolica e se desequilibrado quando caiu no rio.

As buscas foram iniciadas desde o inicio da noite, mas até o fim da tarde desta segunda-feira (17), José não havia sido encontrado.

Redação AM POST