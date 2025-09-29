Bombeiros resgatam dois homens intoxicados em caixa d’água em Manaus

Notícias do Amazonas – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou, nesta segunda-feira (29/9), dois homens que ficaram presos no alto de uma caixa d’água após inalar substâncias tóxicas durante a pintura do equipamento, na Rua das Pedras, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. As vítimas perderam a consciência no interior da estrutura e não conseguiram deixar o local por meios próprios.

Equipes especializadas em salvamento em altura foram acionadas e montaram um sistema de acesso com técnicas verticais. Os bombeiros utilizaram içamento com multiplicação de força e contrapeso para elevar as vítimas até o topo da caixa d’água e, em seguida, realizar a descida no procedimento conhecido como “bombeiro-vítima”. Também foram empregados cilindros de oxigênio para viabilizar o acesso seguro ao ambiente com baixa concentração de O₂.

Ao serem removidos do interior da caixa, os dois homens recobraram a consciência. Oito militares e três viaturas do CBMAM participaram diretamente da operação, que contou ainda com o apoio de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o resgate, as vítimas receberam Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no local e, na sequência, foram encaminhadas a unidades de saúde para avaliação e tratamento especializados.

Segundo o tenente Daniel Araújo, comandante do 6º Grupamento Bombeiro Militar e especialista em salvamento em altura, a permanência prolongada em um ambiente com pouco oxigênio poderia ter resultado em óbito. O CBMAM reforçou a orientação à população para acionar o número 193 em casos de emergência.