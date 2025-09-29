A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Bombeiros resgatam dois homens intoxicados em caixa d’água em Manaus

Equipes do CBMAM utilizaram técnicas de içamento e “bombeiro-vítima” para retirar os trabalhadores, que foram atendidos no local e levados a unidades de saúde.

Por Beatriz Silveira

29/09/2025 às 17:23

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou, nesta segunda-feira (29/9), dois homens que ficaram presos no alto de uma caixa d’água após inalar substâncias tóxicas durante a pintura do equipamento, na Rua das Pedras, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. As vítimas perderam a consciência no interior da estrutura e não conseguiram deixar o local por meios próprios.

PUBLICIDADE

Equipes especializadas em salvamento em altura foram acionadas e montaram um sistema de acesso com técnicas verticais. Os bombeiros utilizaram içamento com multiplicação de força e contrapeso para elevar as vítimas até o topo da caixa d’água e, em seguida, realizar a descida no procedimento conhecido como “bombeiro-vítima”. Também foram empregados cilindros de oxigênio para viabilizar o acesso seguro ao ambiente com baixa concentração de O₂.

Leia também: Cinegrafista manauara Renato Belém deixa família e embarca para lutar na guerra da Ucrânia

PUBLICIDADE

Ao serem removidos do interior da caixa, os dois homens recobraram a consciência. Oito militares e três viaturas do CBMAM participaram diretamente da operação, que contou ainda com o apoio de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após o resgate, as vítimas receberam Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no local e, na sequência, foram encaminhadas a unidades de saúde para avaliação e tratamento especializados.

Segundo o tenente Daniel Araújo, comandante do 6º Grupamento Bombeiro Militar e especialista em salvamento em altura, a permanência prolongada em um ambiente com pouco oxigênio poderia ter resultado em óbito. O CBMAM reforçou a orientação à população para acionar o número 193 em casos de emergência.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Fachin elogia Barroso e destaca solidariedade a Moraes em discurso de posse no STF

Durante o pronunciamento, Fachin também destacou o ministro Alexandre de Moraes, ressaltando sua trajetória consolidada.

há 17 minutos

Amazonas

Cinco militares acusados da morte da policial Deusiane são absolvidos; MP-AM diz que vai recorrer

O resultado surpreendeu familiares da vítima, que acompanhavam o julgamento desde o início da manhã.

há 19 minutos

Polícia

PF prende passageiro com identidade falsa no Aeroporto Eduardo Gomes

Detido acessou área restrita de forma irregular, desacatou servidores e tentou dar voz de prisão a funcionária.

há 27 minutos

Manaus

MP-AM aciona Justiça para garantir direitos de presos com deficiência em Manaus

Inspeções e audiências conduzidas pela promotoria revelaram pessoas paraplégicas em celas sem adaptação e sem cadeiras de rodas.

há 38 minutos

Mundo

Venezuela decreta estado de exceção e dá poderes especiais a Maduro em caso de ataque dos EUA

As tensões entre o presidente venezuelano e o ex-presidente americano Donald Trump se intensificaram desde que, há um mês.

há 48 minutos