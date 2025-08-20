Borba e Manaus recebem Laudo Azul de Mário César Filho com atendimentos a famílias atípicas

Notícias do Amazonas – O deputado estadual Mário César Filho (UB) vem ampliando o alcance da Ação Laudo Azul, iniciativa que já mudou a vida de milhares de famílias em Manaus e que agora chega ao interior do estado.

Nos dias 14, 15 e 16 de agosto, Manaus recebeu três dias intensos de atendimentos com neuropediatra para crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação já conta com mais de 7 mil famílias inscritas, sendo realizada em etapas para garantir qualidade e atenção individualizada. Pais e mães puderam, pela primeira vez, ter acesso a diagnósticos e encaminhamentos que antes demoravam anos para acontecer.

“A gente está aqui para fazer o nosso melhor, para criar leis, apresentar melhorias e, principalmente, nos doar o máximo pela causa autista. Muito obrigado, a ação Laudo Azul foi um sucesso”, afirmou o deputado.

Entre os relatos emocionantes, Daniel, auxiliar de serviços gerais, agradeceu:

“Graças a essa ação, consegui o laudo do meu filho. Agora sei pra onde ir. Isso aqui é uma bênção pra nossa família.”

Logo após a ação na capital, foi a vez de Borba receber o projeto, nos dias 18 e 19 de agosto, atendendo a um pedido das mães feito ao deputado durante visita ao município em junho. A programação aconteceu no Centro de Convivência do Idoso e garantiu às famílias atendimentos com especialistas, diminuindo a distância de quem aguardava por anos essa oportunidade.

O deputado esteve acompanhado do prefeito Toco Santana, do vice-prefeito Toinho Cidade, de vereadores e secretários. Além da ação, visitou a Feira Municipal Raimundo Holanda, a UBS Fluvial Igaraçu, a obra da Pestalozzi, a futura Cidade do Autismo e concedeu entrevista à Rádio Santo Antônio.

Entre os depoimentos emocionados em Borba, dona Alteniza Ribeiro destacou:

“Graças a ele, acontece a ação Laudo Azul, onde posso trazer meu filho e ter esperança de um futuro melhor.”

Rosilene Oliveira, avó atípica, também comemorou: “Lutava há mais de dois anos pelo laudo do meu neto. Hoje, esse sonho se realizou. Não temos condições de ir a Manaus, e essa ação vem para abençoar nossas vidas.”

“Óbvio que eu queria fazer essa ação todos os dias, mas mesmo com limitações, busco sempre fazer o meu melhor. Quem sabe a próxima não possa ser no seu município?”, disse Mário César Filho ao encerrar a programação em Borba.

Além de idealizar o Laudo Azul, o deputado é autor de leis que beneficiam diretamente as pessoas com TEA:

• Lei nº 6.847/2024 – garante até dois acompanhantes para crianças, adolescentes e adultos autistas em hospitais e unidades de saúde;

• Lei nº 6.887/2024 – institui a CIPTEA Digital, Carteira de Identificação da Pessoa com TEA;

• Lei nº 6.988/2024 – protege crianças autistas, proibindo multas em condomínios por seus comportamentos.

Para fortalecer ainda mais o atendimento, foi criado o Centro de Atendimento Integrado à Criança com TEA (CAIC-TEA). A ideia começou como promessa de campanha do deputado, chamada Casa Azul, mas, após o requerimento apresentado por ele, o Governo do Estado abraçou o projeto e o transformou em CAIC-TEA. A Secretaria de Saúde do Estado é responsável pelo funcionamento do centro, que garante acompanhamento contínuo para as crianças.

As mães que já possuem o laudo do filho ou da filha podem entrar em contato pelo (92) 98427-8299.