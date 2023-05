Bote vira e turista desaparece durante sessão de pesca esportiva no Amazonas

Desde o último domingo, 28, o advogado José Paulo Anholete está desaparecido após o bote em que estava virar no Rio Acari, no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. O turista é natural de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo.

De acordo com informações, ele estava na companhia de outros dois homens, sendo um deles o delegado da Polícia Civil do ES, Faustino Antunes. Eles estavam fazendo pesca esportiva no momento do incidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Faustino e o outro homem conseguiram nadar até a margem. Já o advogado sumiu na água antes de conseguir chegar em terra firme.

As buscas por José começaram nesta segunda-feira, 29, e o caso foi registrado na delegacia de Novo Aripuanã.

