Boto ferido por arpão no olho fará cirurgia para retirada da lança

Nesta segunda-feira, 29, o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação) informou que o boto ‘Curumim’, que foi ferido no olho por arpão, fará uma cirurgia para retirada de um pedaço da ponta da lança. O animal apareceu com o ferimento na Comunidade Santo Antônio, Zona Rural de Novo Airão, interior do Amazonas.

Uma mulher, conhecida em uma rede social como “Marisa Botinho”, disse nas redes sociais que ‘Curumim’ apareceu ferido no dia 18 de maio. A mulher relatou ainda que o bico torto do animal também pode ser resultado de ataque de pescadores. Segundo ela, o animal vive na orla da comunidade.

“Novo Airão-AM é conhecida internacionalmente pela sua interação com botos, e por mais que estejamos em um Parque Nacional ainda nos deparamos com a falta de humanidade de muitas pessoas, luta essa que a anos, por nós, tentamos a todo custo diminuir a matança dessa espécie e a desmitificar a cultura em torno do animal. E mesmo com muita luta e apoio, ainda acontece esse tipo de violência”, relatou Marisa.

Em nota oficial, o ICMBio informou que o boto está sob cuidados de uma equipe de veterinários do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e que está dando apoio a pesquisadores e especialistas parceiros para que o animal tenha a saúde recuperada.

O Inpa comunicou que o acompanhamento do boto é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes. O ICMBio não informou onde será realizado o procedimento.

Redação AM POST