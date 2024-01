Braço direito de mandante das mortes de Dom e Bruno é transferido para Manaus

Notícias de Manaus – Jânio Freitas de Souza, apontado como principal comparsa do mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, foi transferido na noite de domingo (21), para a sede da Polícia Federal, em Manaus.

Segundo a Polícia Federal, o homem será indiciado pelo duplo homicídio e por ocultação de cadáveres. Jânio estava cumprindo regime semiaberto há três meses e foi preso na quinta-feira (18) em Tabatinga.

Jânio e Ruben Dário da Silva Villar, o “Colômbia”, mandante dos assassinatos, devem em breve serem transferidos para presídio federal.

Ao chegar na capital, Jânio passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), na manhã desta segunda-feira (22).

No inquérito policial que apura o homicídio de Bruno Pereira e Dom Phillips, já foram indiciados os executores (os quais foram denunciados pelo Ministério Público Federal), e os ocultadores dos corpos das vítimas.

Além disso, durante as investigações foi indiciado o mandante dos homicídios, bem como outros envolvidos no esquema criminoso.

*Redação AM POST