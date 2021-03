Bradesco vai desembolsar R$ 1,5 milhão em contrato com a Prefeitura de Tefé

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um contrato de R$ 1,5 milhão e duração de 5 anos será fechado entre a prefeitura de Tefé e o banco Bradesco, que ficará responsável pela operação da folha de pagamento do Executivo Municipal. A informação consta no Diário Oficial dos Municípios (DOM), na edição da última sexta-feira (12).

O documento não está assinada pelo prefeito do município, Nicson Marreira (PTB), mas sim por Antônio Carlos de Carvalho Seixas, que seria o pregoeiro oficial da Prefeitura de Tefé.

O Termo de Adjudicação Pregão Presencial, publicado no DOM, ainda não se trata do contrato oficial mas mostra que o banco Bradesco foi a empresa vencedora do Pregão Presencial nº 001/2021. Se confirmado, o acordo de 60 meses ficará até a próxima gestão da cidade.

Segundo documento o Bradesco deverá trabalhar na “operação da Folha de Pagamento dos servidores da Administração Pública Municipal e sem exclusividade no pagamento dos fornecedores no recolhimento dos recursos da arrecadação municipal, bem como operar empréstimos com consignação em folha de pagamento, prestando os serviços com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade”.

Veja documento: