Amazonas

Brasil concorre ao Prêmio BIE-Cosmos com técnica de carpintaria do Amazonas

Projeto Pallas valoriza conhecimento ancestral e sustentabilidade na Expo 2025 Osaka

Por michael

02/09/2025 às 14:41

carpintaria do Amazonas

Brasil concorre ao Prêmio BIE-Cosmos com técnica de carpintaria do Amazonas – Foto: freepik

Notícias de Amazonas – O Brasil está entre os finalistas do Prêmio BIE-Cosmos na Expo 2025 Osaka, com o Projeto Pallas, iniciativa que valoriza a técnica de carpintaria tradicional da Amazônia. O prêmio reconhece projetos sem fins lucrativos, inovadores e alinhados ao tema da exposição: “Projetando a Sociedade do Futuro para Nossas Vidas”, com foco na coexistência harmoniosa entre natureza e humanidade.

O Projeto Pallas consiste em uma coleção de móveis produzidos de forma colaborativa entre designers e carpinteiros amazônicos. A técnica utilizada inclui trançados de palha, mata junta (método para assentar revestimentos) e ornamentos de madeira chamados caqueados, características únicas que diferenciam as casas e são assinaturas dos mestres carpinteiros.

Preservação e valorização cultural

A empresa de arquitetura Guá, de Belém (PA), pesquisa essa técnica desde 2021, documentando um conhecimento que corre risco de desaparecer, já que é transmitido de forma verbal de geração a geração. A participação no prêmio busca valorizar e dar visibilidade cultural e sustentável à região amazônica, além de empoderar os carpinteiros locais.

Os móveis apresentados incluem a poltrona Ednaldo, o cabideiro Edison e a mesa Josa, cada um destacando a habilidade e criatividade dos carpinteiros, como soluções estruturais inovadoras e atenção aos detalhes. Os designers envolvidos, como Luis Guedes e Pablo do Vale, realizaram imersões na Amazônia e nos universos ribeirinhos para criar peças genuinamente amazônicas.

Sustentabilidade e impacto social

O projeto também se posiciona como manifesto contra o desperdício: cerca de 30% da madeira extraída legalmente da Amazônia é descartada pela indústria, e o Projeto Pallas busca aproveitar materiais de forma consciente. Além disso, os móveis já começaram a ser exibidos em grandes lojas de móveis do Brasil, ampliando o reconhecimento da cultura ribeirinha.

Entre os apoiadores do projeto estão o artista visual J Boggo, o arquiteto Gabriel Kogan e a fotógrafa Clara Figueiredo. O Prêmio BIE-Cosmos, criado pelo Bureau International des Expositions (BIE), reconhece desde 2008 iniciativas relacionadas aos temas das exposições, oferecendo premiação em dinheiro para o desenvolvimento das propostas selecionadas.

Outros países finalistas incluem Guiné, Madagascar, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Gana, Argélia e Estados Unidos.

