Briga sangrenta: Esposa e suposta amante se digladiam com pedaço de madeira por homem no Amazonas; Veja

Mulheres discutem e partem para a agressão na rua por causa de marido, filha precisa intervir para conter violência.

Por Marcia Jornalist

30/09/2025 às 08:17 - Atualizado em 30/09/2025 às 08:30

Notícias do Amazonas – Na pacata cidade de Jutaí, interior do Amazonas, uma briga envolvendo uma esposa, sua suposta amante e uma terceira mulher chamou atenção dos moradores na noite de segunda-feira, 29. Segundo relatos locais, o conflito teve origem em uma discussão por causa de um homem, marido da esposa.

De acordo com os moradores, a esposa foi até a rua para tirar satisfação com a mulher, que seria amante do marido. A discussão rapidamente escalou, e a amante, segurando um pedaço de madeira, rebateu dizendo que a esposa deveria cuidar da próprio marido e não se intrometer em seus assuntos.

A troca de agressões virou uma verdadeira confusão, com uma das mulheres usando pedaços de madeira para se atacar.

A briga terminou com as duas bastante feridas, ensanguentadas, motivando a intervenção da filha da esposa e de outras s conter a violência.

A suposta amante, identificada por uma blusa preta e short de academia preto, declarou em meio à confusão: “Me respeita, eu não sou vagabunda, sou trabalhadora”.

A esposa estava vestida com blusa azul e short preto. O episódio gerou grande repercussão na cidade, que fica a cerca de 900 km de Manaus, evidenciando as tensões provocadas por relacionamentos conturbados em comunidades pequenas.

LEIA MAIS: Noite de terror em Envira termina em ataques de facções no Amazonas; Assista

As autoridades locais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso, que deixou a população impactada pela intensidade da briga e pelas lesões causadas.

