Bumbódromo: palco onde acontece a magia do Festival de Parintins

Redação AM POST

Ao caminhar pelas ruas ensolaradas e coloridas de Parintins, é difícil não notar uma grande construção que se destaca entre a paisagem da cidade. Trata-se do Centro Cultural de Parintins, conhecido popularmente como Bumbódromo. Com este último atrativo turístico, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) encerra a série das matérias especiais da Ilha Tupinambarana.

Continua depois da Publicidade

Palco do maior festival folclórico do mundo e local onde acontece a mágica disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido, o Bumbódromo foi inaugurado em 1988 e tem capacidade para mais de 25 mil espectadores. A estrutura lembra o formato da cabeça de boi estilizada.

Amado pelas torcidas azulada e encarnada, o local tem suas arquibancadas pintadas de um lado azul e do outro lado vermelho, sinalizando o local onde cada torcida se reúne para assistir seu boi. O espaço funciona ainda como centro de formação de artistas. Com a implantação do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, passou a oferecer cursos e oficinas de dança, teatro, artes visuais, audiovisual e música popular.

Para o Festival de Parintins de 2022, o Bumbódromo recebeu a pintura de um mural com mais de 30 metros de altura, nomeado como “Vitória da Cultura Popular”, trazendo imagens dos bois, a obra é assinada pela dupla de artistas parintinenses Curumiz e é o local ideal para aqueles que querem tirar lindas fotografias.

Continua depois da Publicidade

Os visitantes que desejam conhecer o Bumbódromo por dentro podem participar da visitação guiada que está sendo promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Agência de Desenvolvimento do Amazonas. A visita conta com exposições e dura cerca de 40 minutos.

Antecedendo o 55º Festival Folclórico, o Governo do Amazonas realizou obras de reforma e manutenção no Bumbódromo. A cargo da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), com investimento de R$ 5,7 milhões, os serviços incluem pintura geral, revisão de instalações elétricas, reforma e manutenção da arena geral, reforma dos camarotes da arena, construção das cabines dos jurados, entre outros.

Continua depois da Publicidade

Ficou com vontade de conhecer o palco do maior festival folclórico do mundo? Então, embarque na magia e vá a Parintins!