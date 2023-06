Bumbódromo será aberto para visitação na temporada do 56° Festival Folclórico de Parintins

O Bumbódromo de Parintins abrirá as portas ao público para visitação guiada entre os dias 28 de junho e 2 de julho, entre 9h e 12h. Os interessados devem realizar agendamento que será disponibilizado em breve no portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (http://cultura.am.gov). A abertura das inscrições será anunciada nas redes sociais @culturadoam.

A visita será gratuita com duração de 40 minutos. Serão contemplados 16 grupos de 10 pessoas por dia. O roteiro compreende visita aos murais grafitados do complexo e do entorno, esculturas em alto relevo na área externa, camarotes do Caprichoso e do Garantido, a arena da disputa dos bumbás, salas de apoio à logística de atendimento ao público e os stands oficiais dos bois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, ressalta a importância da iniciativa. “É muito significativo que a população conheça os espaços culturais e saiba suas histórias. Traz valorização para a cultura local, sendo mais uma atração alternativa e gratuita aos visitantes no período do festival”, reitera.

Neste ano, a atividade será enriquecida pela comemoração dos 35 anos do Bumbódromo, celebrada com uma exposição no hall do espaço, que retrata a história do lugar por meio de fotos do próprio acervo do centro cultural.

Polo cultural

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentro da estrutura do Bumbódromo, também funciona o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins, que coincidentemente está completando 10 anos de existência. O Liceu é uma iniciativa do Governo do Amazonas que busca oportunizar à população cursos artísticos de forma gratuita.

De acordo com o diretor do Liceu, Davi Nunes, a unidade já formou mais de 25 mil alunos, e possui mais de 1700 matriculados atualmente. “Fomentar a arte em Parintins é um dos principais objetivos da nossa unidade. Há uma gama enorme de artistas aqui e nós queremos incentivar a qualificação deles, além de, claro, promover geração de renda”, completa o diretor, que ressalta a importância da existência da unidade, referência no ensino das artes no interior do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o historiador e antropólogo Diego Omar, curador da exposição “35 anos do Bumbódromo”, a visitação nesta época do ano promove o conhecimento público de várias etapas do processo de construção e reformulação do centro cultural.

“A iniciativa da visitação abre espaço para que tanto os turistas quanto às pessoas naturais de Parintins conheçam este monumento da cultura popular que é o Bumbódromo que, juntamente com o Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, é um lugar de convergência de diversos setores artísticos da cidade e se transforma em uma referência muito importante para o local”, finaliza o professor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas demais épocas do ano, o Bumbódromo promove atividades educativas e de atendimento à população em suas dependências.

Sobre o festival 2023

O 56º Festival Folclórico de Parintins, trará para a arena do Bumbódromo a disputa entre Caprichoso e Garantido nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o festival conta com o patrocínio oficial da Coca-Cola Brasil há 27 anos e tem como base os pilares da Cultura, Turismo e Sustentabilidade.

Redação AM POST