Amazonas

Busca Preço Amazonas lança versão em aplicativo com novos recursos

Ferramenta gratuita permite comparar preços em tempo real e salvar produtos em lista personalizada.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 16:20

Notícias do Amazonas – O serviço de consulta de preços Busca Preço Amazonas acaba de ganhar uma versão em aplicativo, trazendo mais praticidade e recursos para o consumidor. Agora, o app já pode ser baixado gratuitamente na App Store e no Google Play, oferecendo agilidade e comodidade na comparação de valores.

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (Detin) da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), o sistema utiliza a base de dados da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para pesquisar preços em todo o estado. É possível filtrar as buscas por localização, período e distância, garantindo resultados mais precisos.

Uma das novidades é a possibilidade de salvar os produtos pesquisados em uma cesta virtual, que é constantemente atualizada.

O aplicativo também permite ler o código de barras diretamente na embalagem, possibilitando comparar o preço do mesmo item em diferentes estabelecimentos, em tempo real.

“Além da pesquisa por código de barras, é possível salvar os termos de busca para futuras consultas e manter o app no celular, tornando o processo muito mais prático que pelo site”, destacou Rodrigo Albuquerque, chefe do Detin.

O Busca Preço Amazonas é gratuito e simples de usar. Basta digitar o nome ou uma palavra-chave para que o sistema pesquise nas notas fiscais emitidas. O resultado exibe os preços do menor para o maior, conforme o estabelecimento.

Por padrão, são exibidos preços de notas emitidas nas últimas 48 horas, mas o usuário pode ajustar o filtro para até sete dias. O ícone de “foguinho” no app indica os preços mais recentes, facilitando a identificação das ofertas mais atualizadas.

