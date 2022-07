Buscando trocar experiências, ouvidor do TCE-AM visita Tribunais de Contas de São Paulo

Redação AM POST

O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio, visitou os Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo (TCE-SP e TCM-SP). As reuniões com as equipes técnicas das Cortes serviram para trocar experiências que busquem a aproximação dos Tribunais com a sociedade.

Continua depois da Publicidade

O conselheiro-ouvidor Josué Cláudio destacou a importância da interação entre as Cortes para um bom funcionamento das ouvidorias.

“A Ouvidoria é um braço estendido de qualquer instituição para estabelecer o contato direto com a sociedade, para que ela participe por meio das reclamações, das denúncias, das informações, para que possamos cada vez mais fiscalizar e fazer com que os recursos públicos sejam utilizados da forma correta e dentro da prioridade do momento”, destacou o conselheiro-ouvidor Josué Cláudio.

No TCE-SP, ontem, o ouvidor-geral pôde se reunir com o presidente, conselheiro Dimas Ramalho. Na oportunidade, a Corte de Contas paulista presenteou o conselheiro Josué Cláudio com um exemplar do livro “Reflexões sobre a nova Lei de Licitações”, de auditoria dos servidores do TCE-SP.

Continua depois da Publicidade

Já na Corte de Contas do município de São Paulo, nesta quinta-feira (07/07)o ouvidor foi recebido pelo presidente, conselheiro João Antonio da Silva Filho, pelo ouvidor, Dirceu de Oliveira Mendes, e de outros técnicos do Tribunal.

Os técnicos apresentaram as ações relacionadas à ouvidoria do TCM-SP, fundada em 2014. Um dos projetos apresentados foi o programa “Cidadania em Contas”, em que os servidores visitam regiões da cidade apresentando os trabalhos realizados pela Corte de Contas municipal.